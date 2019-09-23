PASHA Bank в 10-й раз принимает участие в работе Международного банковского форума SIBOS

23 сентября 2019 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend /- Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – принимает участие в стартовавшем сегодня 41-м Международном банковском форуме-выставке финансовой индустрии SIBOS 2019. Крупнейшее банковское мероприятие, ежегодно собирающее несколько тысяч делегатов, представляющих крупнейшие финансовые институты мира, fintech-организации, разработчиков банковского программного обеспечения, поставщиков оборудования для финансовой индустрии, независимых экспертов финансовой сферы, проходит в этом году в Лондоне, Великобритания, сообщает Trend со ссылкой на банк .

Главной темой обсуждения в рамках SİBOS 2019 станет “Thriving in a hyper-connected world”, где специалисты обсудят современные вызовы и возможности, которые несет в себе массовый переход на использование цифровых технологий и деловые отношения, базирующиеся на использовании сбора и анализа данных. Также в рамках тематических сессий Форума внимание свыше 9,000 экспертов финансовой сферы будет уделено обсуждению широкого круга актуальных проблем и современных трендов развития мировой финансовой индустрии, в том числе возможности создания открытой экосистемы для осуществления банковских операций и платежей, нахождения баланса между внедрением современных технологий и обеспечением надзора за рынком, вопросам кибербезопасности в современном банкинге, трансформации платежных систем и др.

По словам Председателя правления PASHA Bank Талеха Кязымова, мировой прогресс неразрывно связан с постоянным обменом опытом и информацией, ввиду чего Банк является активным участником Международного форума SİBOS уже на протяжении последних 10 лет.

«С 2018 года PASHA Bank приступил к активной стадии цифровой трансформации своего бизнеса и перехода на широкое внедрение digital-инструментов в своей ежедневной деятельности. Так, за последнее время мы внедрили на азербайджанском рынке возможность открытия счетов, заказа зарплатных карт в режиме онлайн, а также разработали абсолютно новый Онлайн банкинг в полном соответствии с пожеланиями наших клиентов. Участие в мероприятиях такого масштаба, как SİBOS, позволяет нам не просто знакомиться с лучшими цифровыми решениями, флагманским опытом и практикой мировых финансовых институтов, но также и имплементировать их на азербайджанском банковском рынке в соответствии с потребностями наших клиентов, поэтапно готовя их к изменениям, которые несет в себе цифровая трансформация», - подытожил Т. Кязымов.

В этом году мероприятие продлится 4 дня и завершит свою работу 26 сентября. В следующем году форум-выставка SIBOS, организатором которой является Сообщество Всемирных Интербанковских Финансовых Телекоммуникаций (Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT), состоится в г. Бостон, США.

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