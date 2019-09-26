Kapital Bank представил клиентам "умные кассы"

БАКУ /Trend/ - ОАО Kapital Bank ввел в эксплуатацию смарт-кассовые устройства для корпоративных клиентов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Kapital Bank.

В отличие от своих традиционных аналогов новые устройства работают на базе операционной системы Android, а также сочетают в себе функции POS-терминала, кассового аппарата, системы учета и принтера. Сенсорный экран оснащен удобным для пользования интерфейсом, сетью duos (WiFi и GPRS), оснащен камерой, блютузом и картой памяти. Смарт-кассы также оснащены технологией NFC для осуществления мобильных платежей без использования банковской карты.

«Умные» кассы нового поколения обладают также такими полезными функциями как QR, прием платежей в рассрочку (оплата по месяцам), мгновенный расчет кешбэк и миль, проведение операций по бонусам и другим аналогичным программам лояльности, ведение складского учета и чтение штрих-кода, а также оставление подписи клиента на сенсорном экране.

Еще одним важным преимуществом смарт-касс, которые предлагает Kapital Bank, является возможность подключиться к системе "Клиент Банк" и дистанционно управлять и отслеживать устройства в режиме онлайн. Банк также может загрузить с расстояния на устройство те функции, которые пожелает предприниматель.

Одним из важных новшеств для клиентов на следующем этапе будет подключение смарт-кассовых устройств к информационной системе министерства налогов. В будущем, в системе министерства налогов, появится возможность в режиме реального времени получать 15-процентный кешбэк от безналичных платежей и 10-процентный от платежей наличными. При осуществлении обмена данными между кассовым аппаратом и указанной системой в режиме онлайн будет печататься QR-код продукта. На основе этого кода клиент сможет получить кешбэк.

Предприниматели, желающие приобрести смарт-кассовые аппараты, могут обратиться в один из филиалов Kapital Bank и предоставить соответствующую информацию о своей деятельности. Терминалы предоставляются бесплатно клиентам, подключенным к различным услугам и тарифным «пакетам» банка для малых и средних предпринимателей, клиентам, не пользующимся услугами Kapital Bank, но имеющим определенный торговый оборот, а также партнерам, отвечающим определенным требованиям по проекту рассрочки.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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