Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта по созданию криптовалюты Libra

12 октября 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

По словам сооснователя Libra Дэвида Маркуса, говорить о судьбе криптовалюты еще рано.«Давление было сильным, и я уважаю их решение подождать, пока появится четкая нормативная ясность касательно Libra», - добавил он.

В Visa заявили, что компания займется дальнейшей оценкой проекта, и финальное решение примет на основе нескольких факторов, включая то, будет ли Libra Association соответствовать всем необходимым требованиям регуляторов.

Представитель Stripe сообщил, что компания поддерживает проекты, цель которых - сделать онлайн-коммерцию более доступной для всего мира, и допустил, что компания вернется к работе с Libra на более поздних этапах.

Ранее платежная система PayPal объявила о выходе из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra.

Libra – криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Twitter: @kamala_mammadli

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