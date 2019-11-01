Казахстанская нацвалюта подешевела к доллару США

1 ноября 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже первого ноября 2019 года средневзвешенный курс доллара составил 389,39 тенге, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные биржи.

По сравнению с данными на утро 31 октября (388,65 тенге за доллар) национальная валюта подешевела к доллару на 0,74 тенге.

Отметим, что в обменных пунктах города Нур-Султан максимальный курс продажи доллара составляет 390,2 тенге, Алматы — 391,5 тенге.

Официальный курс Национального банка Казахстана на первое ноября составляет 388,67 тенге за доллар.

Официальный курс тенге к доллару устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже за предыдущий день.

Казахстанская межбанковская валютная биржа была создана в 1993 году для организации и развития национального валютного рынка и спустя несколько лет была переименована в Казахстанскую фондовую биржу (KASE).

KASE является единственной в Казахстане торговой площадкой, обслуживающей фондовый, валютный и денежный рынки.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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