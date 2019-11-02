Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 21 октября 1,7 28 октября 1,7 22 октября 1,7 29 октября 1,7 23 октября 1,7 30 октября 1,7 24 октября 1,7 31 октября 1,7 25 октября 1,7 1 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,014 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8909 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 21 октября 1,8968 28 октября 1,8840 22 октября 1,8961 29 октября 1,8859 23 октября 1,8906 30 октября 1,8885 24 октября 1,8929 31 октября 1,8981 25 октября 1,8874 1 ноября 1,8980 Средний курс за неделю 1,8928 Средний курс за неделю 1,8909

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 21 октября 0,0266 28 октября 0,0266 22 октября 0,0267 29 октября 0,0267 23 октября 0,0267 30 октября 0,0266 24 октября 0,0266 31 октября 0,0267 25 октября 0,0266 1 ноября 0,0265 Средний курс за неделю 0,0266 Средний курс за неделю 0,0266

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,003 маната (1 процент). Средневзвешенный курс составил 0,2963 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 21 октября 0,2935 28 октября 0,2947 22 октября 0,2902 29 октября 0,2967 23 октября 0,2928 30 октября 0,2948 24 октября 0,2952 31 октября 0,2978 25 октября 0,2948 1 ноября 0,2977 Средний курс за неделю 0,2933 Средний курс за неделю 0,2963

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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