Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
21 октября
|
1,7
|
28 октября
|
1,7
|
22 октября
|
1,7
|
29 октября
|
1,7
|
23 октября
|
1,7
|
30 октября
|
1,7
|
24 октября
|
1,7
|
31 октября
|
1,7
|
25 октября
|
1,7
|
1 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,014 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8909 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
21 октября
|
1,8968
|
28 октября
|
1,8840
|
22 октября
|
1,8961
|
29 октября
|
1,8859
|
23 октября
|
1,8906
|
30 октября
|
1,8885
|
24 октября
|
1,8929
|
31 октября
|
1,8981
|
25 октября
|
1,8874
|
1 ноября
|
1,8980
|
Средний курс за неделю
|
1,8928
|
Средний курс за неделю
|
1,8909
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
21 октября
|
0,0266
|
28 октября
|
0,0266
|
22 октября
|
0,0267
|
29 октября
|
0,0267
|
23 октября
|
0,0267
|
30 октября
|
0,0266
|
24 октября
|
0,0266
|
31 октября
|
0,0267
|
25 октября
|
0,0266
|
1 ноября
|
0,0265
|
Средний курс за неделю
|
0,0266
|
Средний курс за неделю
|
0,0266
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,003 маната (1 процент). Средневзвешенный курс составил 0,2963 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
21 октября
|
0,2935
|
28 октября
|
0,2947
|
22 октября
|
0,2902
|
29 октября
|
0,2967
|
23 октября
|
0,2928
|
30 октября
|
0,2948
|
24 октября
|
0,2952
|
31 октября
|
0,2978
|
25 октября
|
0,2948
|
1 ноября
|
0,2977
|
Средний курс за неделю
|
0,2933
|
Средний курс за неделю
|
0,2963
(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер: @kamala_mammadli
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