Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2 ноября 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

21 октября

1,7

28 октября

1,7

22 октября

1,7

29 октября

1,7

23 октября

1,7

30 октября

1,7

24 октября

1,7

31 октября

1,7

25 октября

1,7

1 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,014 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8909 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

21 октября

1,8968

28 октября

1,8840

22 октября

1,8961

29 октября

1,8859

23 октября

1,8906

30 октября

1,8885

24 октября

1,8929

31 октября

1,8981

25 октября

1,8874

1 ноября

1,8980

Средний курс за неделю

1,8928

Средний курс за неделю

1,8909

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

21 октября

0,0266

28 октября

0,0266

22 октября

0,0267

29 октября

0,0267

23 октября

0,0267

30 октября

0,0266

24 октября

0,0266

31 октября

0,0267

25 октября

0,0266

1 ноября

0,0265

Средний курс за неделю

0,0266

Средний курс за неделю

0,0266

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,003 маната (1 процент). Средневзвешенный курс составил 0,2963 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

21 октября

0,2935

28 октября

0,2947

22 октября

0,2902

29 октября

0,2967

23 октября

0,2928

30 октября

0,2948

24 октября

0,2952

31 октября

0,2978

25 октября

0,2948

1 ноября

0,2977

Средний курс за неделю

0,2933

Средний курс за неделю

0,2963

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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