Официальный курс узбекского сума на 5 - 11 ноября

4 ноября 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют к суму, которые будут действовать с 5 ноября текущего года, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ЦБ.

Согласно данным регулятора, доллар США подорожал на 3,90 сума и составил 9 467,27 сума.

Единая европейская валюта подорожала на 86,69 сума. Теперь за один евро дают 10 570,21 сума.

Российский рубль подорожал на 0,73 сума и составил 149,13 сума.

Напомним, что в августе на аукционах межбанковского валютного рынка Узбекистана наблюдалось увеличение волатильности обменного курса. С начала года курс доллара к суму вырос на 12,5 процента - с 8336,25 сума на 1 января до 9384 сумов на 21 августа. Наибольший рост пришелся на август, когда курс доллара вырос на 679 сумов.

С 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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