Встречайте многофункциональную карту от TuranBank!

5 декабря 2019 10:32 (UTC+04:00)

TuranBank запустил новую карту MasterCard Universal, который будет выполнять несколько функций одновременно. Будь это депозитный или зарплатный счет, при помощи этой карты, все денежные средства будут размещены на одной единственной карте. Вам уже не придется носить в кошелке стопку пластиковых карт и запоминать их коды. Карта «Universal» выгодна еще потому что, она является доходной, так как на основной баланс начисляются до 6% годовых. Отовариваясь в партнерской сети банка владелец карты так же получает Cash Back в размере до 18% от основной покупки.

Следует отметить, что при осуществлении обналичивание взимание комиссии не предусматривается.

Карту можно приобрести, как в онлайн режиме, оформив заявку на интернет сайте банка или отправив запрос на Whatsapp номер, так и обратившись в филиалы банка.

Следует отметить, что филиал «Маркяз» расположенный на улице Низами 53, работает беспрерывно семь дней в неделю.

Более подробную информацию можно приобрести, позвонив на номер информационного центра Банка «935» или на WhatsApp номер 050 268 72 22

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