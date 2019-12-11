Граждане Азербайджана получат скидки в больницах Турции

11 декабря 2019 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана будут иметь льготы при оплате медицинских услуг в Турции. Об этом заявил журналистам на презентации, посвященной итогам года, глава представительства MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар, передает Trend c мероприятия.

По словам Чакара, количество граждан Азербайджана, пользующихся медицинскими услугами в Турции достаточно большое, и в связи с этим, компания предложила турецким больницам предоставлять льготы гражданам Азербайджана, при оплате ими медицинских услуг с помощью MasterCard.

Глава представительства отметил, что некоторые больницы уже отреагировали на предложение делать скидки положительно и приступили к их разработке.

"Наша цель - увеличить количество безналичных платежей в Азербайджане, у нас есть проекты по содействию этому росту, о которых мы детально расскажем в ближайшие месяцы" - подытожил Чакар

Напомним, сегодня компания MasterCard провела для журналистов презентацию по итогам деятельности компании в Азербайджане за 2019 год.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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