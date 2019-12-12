Первый этап ОМС охватит почти четверть населения Азербайджана

12 декабря 2019 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На первом этапе обязательного медицинского страхования (ОМС) медицинские услуги по страховке будут получать 23,8 процента населения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана

Согласно данным агентства, на первом этапе обязательное медицинское страхование будет применяться в 20 северных регионах страны и охватит около двух миллионов граждан.

Процесс внедрения ОМС, который будет реализован в январе-марте, будет проходить в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Шабранском, Сиязанском, Хызынском, Шекинском, Шамахинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Гобустанском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Огузском, Габалинском, Гейчайском, Уджарском, Зардабском и Кюрдамирском регионах.

На втором этапе, в апреле-июне, 17 регионов — города центрального подчинения Гянджа и Нафталан, а также Гейгельский, Геранбойский, Дашкесанский, Самухский, Шамкирский, Газахский, Агстафинский, Гедабекский, Товузский, Бардинский, Тертерский, Агдамский, Агджабединский, Физулинский и Бейлаганский районы будут подключены к указанной системе.

Третий этап обязательного медицинского страхования будет введен в июле-сентябре в 14 южных регионах - в городах центрального подчинения Лянкяране и Ширване, а также в Масаллинском, Лерикском, Ярдымлинском, Астаринском, Джалилабадском, Сальянском, Нефтчалинском, Биласуварском, Имишлинском, Саатлинском, Гаджигабульском и Сабирабадском районах.

На последнем этапе в октябре-декабре обязательным медицинским страхованием сможет воспользоваться население Баку и Сумгайыта, а также Абшеронского района.

(Автор: Эльдар Джанашвили Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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