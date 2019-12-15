USAID вложило $5,5 млн в сельское хозяйство Азербайджана

15 декабря 2019 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За прошедшие пять лет USAID вложило в сельскохозяйственный сектор Азербайджана около 5,5 млн. долларов США.

Об этом сказал директор миссии Международного Агентства развития США (USAID) Джей Сингх во время своего выступления в рамках агротура "Из деревни в город" на территории фермерского хозяйства “Citrus Valley”, расположенного в поселке Истису города Лянкяран, сообщает в воскресенье Trend.

Сингх отметил, что в результате долларовых инвестиций агентства фермеры получили дополнительные экспортные возможности на 75 миллионов долларов, часть которых - 25 миллионов долларов-составляет европейский рынок".

Директор USAID также сообщил, что агротуризм является одним из самых интересных областей агробизнеса, и является относительно новой сферой сотрудничества между Агентством и Азербайджаном.

Напомним, сегодня в рамках проекта "Из деревни в город" при совместной организации ОАО “аграрные поставки и снабжение” министерства сельского хозяйства США (USAID) организован Агротур “цитрусовая долина”. В агротуре фермерского хозяйства “Citrus Valley”, расположенного в поселке Истису города Лянкяран, приняли участие руководители дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, представители международных организаций, соответствующих государственных и частных структур.

Основная цель агротура - дать иностранным и местным гостям подробную информацию о реализуемом в нашей стране первом в агроэкотуризме проекте "Из деревни в город", ознакомить их с одним из местных фермерских хозяйств, а также оказать поддержку развитию агроэкотуризма в Лянкяране и других регионах Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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