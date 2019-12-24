Подход к ОМС в Азербайджане на высоком уровне

24 декабря 2019 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская модель обязательного медицинского страхования (ОМС) по сравнению с мировым опытом характеризуется наиболее чутким подходом к интересам граждан, передает Trend слова аналитика Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Масумы Талыбовой.

Так, государство берет на себя основной бюджет финансирования и предусматривает выделение из бюджета 90 манатов на каждого гражданина, что в общей сложности делает 900 миллионов манатов. Кроме того, взносы за первые три месяца 2020 года будут полностью оплачены со стороны государства. Граждане начнут платить с первого апреля.

После формирования бюджета агентства эти средства будут использованы для оплаты медицинских услуг, включенных в пакет, предоставляемый гражданам, а также для улучшения медицинского оборудования и инфраструктуры здравоохранения. Если годовой бюджет не расходуется, его остаток переносится на следующий год.

ОМС окажет положительное влияние на социальное обеспечение граждан с разных сторон. Прежде всего, бюджет агентства обязательного медицинского страхования, основанный на принципе солидарности, обеспечит всем гражданам равные права на получение медицинских услуг. Безработные, малообеспеченные и несовершеннолетние смогут получать такой же объем медицинских услуг, что и обеспеченные слои населения.

Использование ОМС окажет положительное влияние на социально-экономическое благосостояние граждан и общее развитие страны. Прежде всего, увеличится зарплата врачей. Систематизация, цифровизация услуг, внедрение электронных систем обслуживания, алгоритм направления обращений к соответствующим группам обслуживания (вначале к семейным врачам, а затем к специализированным врачам) окажут положительное влияние как на граждан, так и на врачей.

Приведя слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения, «ОМС - это не социальное бремя, а инвестиции в человеческий капитал», аналитик отметила, что инвестиции в нефть в стране заменяются инвестициями в человеческий капитал. Обязательное медицинское страхование является наглядным примером этих инвестиций и его можно рассматривать как наиболее эффективный и действенный метод финансирования здравоохранения. Таким образом, внедрение ОМС послужит эффективным инструментом для повышения качества оказываемых медицинских услуг, улучшения инфраструктуры здравоохранения и, таким образом, обеспечения систематического, более эффективного, рентабельного и справедливого обслуживания граждан.

«Обязательное медицинское страхование (ОМС) – один из важнейших элементов социальной политики, основанной на благосостоянии граждан» – подытожила Талыбова.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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