Межбанк создает кобрендинг с мобильным оператором

БАКУ/Trend/ - ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) совместно с Azercell Telecom запустил для своих клиентов новую кобрендинговую карту Azercell Cobrend, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Банка.

Как говорится в сообщении, владельцы платежных карт Azercell Cobrend при безналичных платежах получают балл за каждый потраченный манат и могут менять их на внутрисетевые минуты или интернет пакеты.

Новый карточный продукт госбанка также включает в себя услуги 20-процентного возврата оплаченных денег (кэшбек) и нулевую комиссию при обналичивании в банкоматах МБА.

Срок карты определен на четыре года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.