Межбанк создает кобрендинг с мобильным оператором

26 декабря 2019 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) совместно с Azercell Telecom запустил для своих клиентов новую кобрендинговую карту Azercell Cobrend, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Банка.

Как говорится в сообщении, владельцы платежных карт Azercell Cobrend при безналичных платежах получают балл за каждый потраченный манат и могут менять их на внутрисетевые минуты или интернет пакеты.

Новый карточный продукт госбанка также включает в себя услуги 20-процентного возврата оплаченных денег (кэшбек) и нулевую комиссию при обналичивании в банкоматах МБА.

Срок карты определен на четыре года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Директор департамента банка выдвинул кандидатуру в депутаты
Общество 11:20
Азербайджанская компания определилась с новым маршрутом поставок пластиковых дверей
Бизнес 25 декабря 20:35
Названы сроки открытия очередного малого предприятия в одном из регионов Азербайджана
Бизнес 25 декабря 19:42
Азербайджанская компания наращивает производство промышленной продукции
Бизнес 25 декабря 18:51
Министр торговли Турции посетит Азербайджан
Экономика 25 декабря 18:48
Азербайджанская компания завершила работы в строительном проекте в Гейчае
Строительство 25 декабря 18:19
Лента новостей
Директор департамента банка выдвинул кандидатуру в депутаты
Общество 11:20
При поступлении на госслужбу в Азербайджане должна предоставляться информации и о деверях и золовках
Общество 11:17
Кабмин изменил постановление "Об утверждении Положения об Апелляционном совете Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана"
Общество 11:02
Мазахир Панахов: ЦИК должна рассмотреть и утвердить окончательные итоги муниципальных выборов в 20-дневный срок
Политика 10:57
Узбекистан и Россия планируют реализацию проектов на $25 млрд
Бизнес 10:47
Для ж/д рейсов Баку-Гянджа-Баку выделен дополнительный поезд
Транспорт 10:41
ЦИК Азербайджана об обращениях, поступивших в связи с муниципальными выборами
Политика 10:41
Замглавврача Тертерской больницы уволена за взяточничество
Общество 10:34
Татарстан нацелен на сотрудничество с Туркменистаном в судостроительной сфере
Бизнес 10:28