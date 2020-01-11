На торговой платформе Bloomberg пройдет очередной депозитный аукцион Центробанка

11 января 2020 09:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 14 января проведет очередной депозитный аукцион, сообщает Trend в субботу со ссылкой на ЦБА.

В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 150 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьироваться в пределах 5,76 – 7,49 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.

Официальный курс на одиннадцатое января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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