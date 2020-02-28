Курс маната по отношению к мировым валютам на 28 февраля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 февраля установлен на уровне 1,7 и 1,8688 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу: