В Азербайджане внедрят новую систему управления рисками в аграрном секторе

БАКУ/Trend/ - В настоящее время FINCA Azerbaijan находится в процессе переговоров с соответствующими органами власти в рамках проекта CLARA и планирует воспользоваться преимуществами этой программы в ближайшем будущем для ускорения процесса кредитования.

Об этом сообщил Trend исполняющий обязанности руководителя отдела по связям с общественностью и маркетинга FINCA Azerbaijan Зяка Гулуев.

По его словам, система CLARA, разработанная специально для кредитования аграрного сектора, обеспечит компании высококачественный анализ заявок.

Он подчеркнул, что FINCA Azerbaijan сегодня внедряет новую инновационную систему FinCard, посредством которой клиент снимает кредитную сумму с карты. Он может использовать эту сумму по своему усмотрению снятием денег частично или разом, а также для различных безналичных платежей.

"Наша компания присоединена к системе ASAN finance и предоставляет более доступную информацию для клиентов. Это цифровое решение позволяет нам быть ближе к клиентам и быстро принимать решения по кредитам",- отметил он.

Как отметил Гулуев, FINCA Azerbaijan предоставила микрокредиты более 7 тысячам клиентов в 2019 году. За указанный период клиентам было выдано более 15 миллионов манатов, из которых более 75 процентов было выделено лицам, проживающим в аграрной местности и занимающимся сельскохозяйственной деятельностью.

"С момента создания FINCA Azerbaijan выдала кредитов на сумму в более 1 миллиарда долларов. Эти ресурсы были направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в столице и регионах страны", - подытожил он.

Напомним, что FINCA International действует в Азербайджане с 1998 года. В Баку и регионах страны действуют 16 филиалов организации. Она является частью FINCA Impact Finance, глобальной сети из 20 микрофинансовых организаций и банков, предоставляющих клиентам с низкими доходами инновационные, ответственные и существенные финансовые услуги, помогающие им расширять свою деятельность.

FINCA Azerbaijan, ведущее микрофинансовое учреждение в стране, предлагает различные кредитные продукты, чтобы побудить малые предприятия увеличить свои доходы. Компания уделяет больше внимания аграрным кредитам.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)