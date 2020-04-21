В Казахстане утверждены лимиты обналичивания средств с банковских счетов юрлиц

Финансы 21 апреля 2020 16:43 (UTC+04:00)
В Казахстане утверждены лимиты обналичивания средств с банковских счетов юрлиц
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