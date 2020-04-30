Центр анализа реформ: Вопреки всем вызовам, банковская система Азербайджана успешно развивается

БАКУ /Trend/ - Несмотря на все вызовы, общая динамика финансово-банковской системы Азербайджана показывает, что за прошедшие годы она продемонстрировала достаточно успешные тенденции развития по всем основным финансовым элементам - глубине, стабильности, эффективности и инклюзивности, сказал в четверг Trend финансовый аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Аяз Мусеибов.

По словам Мусеибова, в настоящее время банковский сектор страны находится в фазе стабилизации и развития, сохраняя умеренную тенденцию роста после нефтяного кризиса 2015 года. Так, объем вкладов физических лиц в банках в текущем периоде превысил 8,2 миллиарда манатов, а общий объем депозитов - 24,9 миллиарда манатов, и по обоим показателям за последние два года негативная тенденция 2016-2017 годов перетекла в динамику роста. Удельный вес иностранных валют по сравнению с периодом кризиса (2015, 2016) снизился почти в два раза, а тенденция роста удельного веса депозитов до востребования за последний год показала тенденцию к стабилизации показателей.

Процессы дедолларизации по кредитным портфелям также достигли 65 процентов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 16 процентных пунктов. Процентная ставка спреда как в национальной, так и в иностранной валюте, являющаяся одним из показателей эффективности банковской системы, стабилизировалась на уровне около четырех процентов. Анализ данных Всемирного банка также показывает оптимистичность показателей Азербайджана в этом направлении по сравнению с рядом стран постсоветского пространства (Кыргызстан - 17,1, Украина - 7,2).

Аналитик также отметил, что по мере укрепления макроэкономической стабильности и реализации мер по оздоровлению финансовой системы потенциал для дальнейшего улучшения показателей качества еще больше возрастет.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili