Советник министра о механизме возврата части НДС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определен механизм возврата определенной части налога на добавленную стоимость (НДС), сообщил в понедельник Trend начальник главного управления обслуживания налогоплательщиков - советник министра Эльчин Мамедов.

По его словам, помимо установления механизма возврата определенной части НДС, по согласованию с соответствующими госструктурами службой определен уполномоченный банк, который будет вовлечен в процесс – им стал “Kapital Bank”. Также завершены работы по подготовке специального портала с информационной системой, на котором регистрируются обращения потребителей за возвратом НДС, уплаченного за приобретенные товары.

Мамедов отметил, что согласно правилам, при возврате определенной части НДС учитываются следующие факторы. Так, потребитель, то есть сторона, которая делает покупки или пользуется услугами, должен быть физическим лицом, а продавец или обслуживающая сторона - плательщиками НДС, использующими кассовые аппараты нового поколения. Возврат части НДС возможен только на объектах, где применяются кассовые аппараты нового поколения.

Он также рассказал, что для возврата части НДС граждане должны зарегистрироваться на портале, введя индивидуальный идентификационный номер удостоверения личности (FIN), дату рождения и номер мобильного телефона, после чего пользователь сможет воспользоваться электронным кабинетом и виртуальным “денежным ящиком”.

Потребитель может оплатить стоимость приобретенного товара наличными или безналичными средствами. В первом случае продавец должен предъявить потребителю онлайн-чек контрольно-кассового аппарата. При оплате в безналичном порядке без интеграции с контрольно-кассовым аппаратом POS-терминала потребителю необходимо также предоставить выписку из POS-терминала.

В течение 90 дней с даты получения чека потребительского контрольно-кассового аппарата нужно ввести в электронный кабинет на портале 12-значный фискальный идентификатор чека контрольно-кассового аппарата. Пользователи приложения BirBank могут с легкостью вернуть НДС, всего-лишь просканировав через это приложение QR-код, размещенный в конце чека. Приложение BirBank должно быть загружено на номер телефона, зарегистрированный на портале. При этом запрос на возврат НДС будет автоматически отражен в электронном кабинете.

«Сразу после этого информация о чеке контрольно-кассового аппарата, который потребитель вводит в систему, проверяется на соответствие в базе данных Государственной налоговой службы. Через 30 дней с даты печати чека 15 процентов от суммы НДС по безналичным платежам, и 10 процентов по наличным платежам размещаются в виртуальном “кошельке”, созданном уполномоченным банком при открытии электронного кабинета получателя. На собранные же средства пользователи могут осуществлять коммунальные, мобильные, интернет, ТВ, штрафные и страховые выплаты, а также переводы на внутригосударственные банковские карты», - сказал гендиректор департамента.

Он также уточнил, что в качестве финансового партнера проекта “Kapital Bank" не применяет комиссию по операциям, связанным с возвратом НДС. Возврат средств полностью осуществляется в виртуальную "денежную корзину" (при перечислении средств на банковские карты могут быть применены исключения в соответствии с тарифной графой соответствующего банка).

Отметим, что эти правила применяются для возврата части НДС, уплаченного за оказанные услуги, товары, приобретенные в супермаркетах и других объектах розничной торговли, ресторанах и кафе. НДС, уплаченный при покупке нефтепродуктов на АЗС, возврату не подлежит.

(Автор: Эльдар Джанашвили)