БАКУ/Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обратился к кредиторам Amrah Bank и Atabank, сообщает в среду Trend со ссылкой на Фонд.

В обращении говорится, что в соответствии с законом "О банках" требования к обанкротившемуся банку должны быть зарегистрированы ликвидатором в письменной форме в течение 60 календарных дней со дня первого опубликования в СМИ судебного решения об объявлении банкротства банка.

Для регистрации требований кредиторы должны предоставить документы, подтверждающие правовую основу своих требований и следующую информацию:

- имя и адрес кредитора;

- суммы процентов и других сборов, включенных в основную требуемую сумму;

- сведения о залоге (ипотеке) или гарантии.

Просьба к кредиторам до 1 июля подать заявку на регистрацию их требований по указанным ниже адресам:

- Баку, Хатаинский район, просп. Ходжалы, 36A, головной офис Amrah Bank.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (+99412) 480 28 39.

- Баку, Насиминский район, ул. Шамси Бадалбейли, 102, головной офис Atabank.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (+99412) 497 87 00.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)