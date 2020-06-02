В Азербайджане внедрят систему коллективного кредитования

БАКУ/Trend/ - В настоящее время FINCA Azerbaijan расширяет границы сотрудничества с Азербайджанской ассоциацией микрофинансирования (AMFA).

Об этом сообщил Trend главный операционный директор НБКО FINCA Azerbaijan Заур Нурмамедов.

"Долгосрочное сотрудничество с Ассоциацией дало такие преимущества, как предоставление экспертных услуг организации, направление исследований и результатов опросов, привлечение некоторых наших сотрудников к обучению. Кроме того, в рамках долгосрочного сотрудничества нашей организации с AMFA были предприняты совместные усилия по повышению финансовой грамотности наших клиентов, и эта деятельность продолжается по сей день", - сказал он.

По его словам, на данный момент FINCA Azerbaijan находится в процессе переговоров с соответствующими органами власти в рамках проекта CLARA и планирует воспользоваться преимуществами этой программы в ближайшем будущем для ускорения процесса кредитования Помимо этого, организация FINCA Azerbaijan планирует внедрить систему коллективного кредитования. В этом случае повысится ответственность и усилится контроль над правильным расходованием средств. Коллективное кредитование выделяется неофициальной группе, состоящей из 15-30 участников, в основном женщин-домохозяек.

"Клиенты НБКО могут подать заявку на получение кредита FINCA по различным цифровым каналам, и над операционным процессом работает большая команда. Мы также планируем по этим каналам расширить деятельность и увеличить обратную связь с клиентами",- подчеркнул Нурмамедов.

Напомним, что FINCA International действует в Азербайджане с 1998 года. В Баку и регионах страны действуют 16 филиалов организации. Она является частью FINCA Impact Finance, глобальной сети из 20 микрофинансовых организаций и банков, предоставляющих клиентам с низкими доходами инновационные, ответственные и существенные финансовые услуги, помогающие им расширять свою деятельность.

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FINCA Azerbaijan - ведущее микрофинансовое учреждение, предлагающее различные кредитные продукты для содействия повышению доходов малых предприятий. Компания в основном специализируется на аграрном кредитовании.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Twitter: Fidan_Babaeva