НБКО Азербайджана о предоставлении льготных периодов для погашения задолженностей

БАКУ/Trend – В период особого карантинного режима были реструктуризованы все контракты заемщиков путем предоставления льготных периодов для погашения задолженностей.

Об этом сообщил в пятницу Trend член правления и директор по связям с клиентами НБКО Finoko Беюкага Мамедов.

По его словам, принимая во внимание празднование Новруза в стране и начало распространения коронавируса в марте и апреле 2020 года, спрос на получение кредитов сильно снизился. Выдача кредитов в эти месяцы полностью прекратилась по понятным причинам.

"Пандемия COVID-19 нанесла большой ущерб мировой экономике, оказав свое влияние также и на экономику Азербайджана. Мы смогли сохранить наши активы, но несмотря на это, остановилась выдача кредитов в течение периода карантина, а появились задержки в погашении кредитов из-за несвоевременной выдачи заработной платы многих работников. Необходимо отметить, что после ослабления карантинного режима выплаты на 80 процентов были восстановлены",- сказал он.

Мамедов подчеркнул, что за 2019 год малым и средним предприятиям было выданы кредиты на общую сумму 11 106 600 манатов.

Напомним, что НБКО Finoko действует с 2014 года. Миссия организации - выдача кредитов быстрым и доступным способом. Уставной капитал организации составляет 4 855 000 манатов, а совокупный капитал - 8 092 000 манатов. На территории Азербайджана НБКО Finoko имеет четыре филиала, три из которых - региональные, а один - в городе Баку.

Организация осуществляет кредитование по следующим направлениям: финансирование малого и среднего бизнеса, потребительское кредитование, в том числе на развитие сельского хозяйства как самостоятельно, так и посредством Фонда развития предпринимательства Азербайджана (SİF) и Агентства аграрного кредитования и развития (AKIA) при министерстве сельского хозяйства.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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