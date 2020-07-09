Бесконтактные транзакции Mastercard в Азербайджане выросли на 30%

БАКУ /Trend/ - Бесконтактные транзакции международной компании Mastercard в Азербайджане выросли на 30 процентов, сообщил Trend глава представительства компании MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар.

Он отметил, что по предварительным результатам лотереи компании в сети супермаркетов Bravo, в рамках которой участники проводили бесконтактные платежи, в этой сети был зафиксирован рост бесконтактных платежей Mastercard в полтора раза. Также благодаря этому был зафиксирован аналогичный рост в показателях новых пользователей MasterPass и частоте пользования данным механизмом.

Помимо этого, Чакар рассказал о том, что компания заинтересована в поддержке инициатив правительства Азербайджана в области безналичной экономики в рамках специальной государственной программы по увеличению объема цифровых платежей на 2018-2020 годы. Ее основными целями являются увеличение объема безналичных, в том числе инновационных платежей, сокращение доли наличной экономики, увеличение инвестиционных возможностей банков и др.

"Мы поддерживаем инициативы правительства для активации цифровых платежей и устранения недостатков использования наличных денег. Рост цифровых платежей способствует устранению теневой экономики", - сказал глава представительства компании.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili