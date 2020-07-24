Евро по отношению к азербайджанскому манату вырос
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9716 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют
|
24.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9716
|
0,0029
|
0,0482
|
0,0769
|
1 российский рубль
|
0,0238
|
-0,0001
|
-0,0009
|
0,0173
|
1 турецкая лира
|
0,2485
|
0,0003
|
0,0001
|
-0,0161
|
1 австралийский доллар
|
1,2042
|
-0,0112
|
0,0241
|
-0,1277
|
1 аргентинский песо
|
0,0237
|
0
|
-0,0006
|
-0,1243
|
1 белорусский рубль
|
0,7125
|
0
|
-0,0054
|
0
|
1 бразильский реал
|
0,3261
|
-0,0061
|
-0,0037
|
-0,0201
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
-0,0030
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1018
|
-0,0015
|
0,0030
|
0,0007
|
100 южнокорейских вон
|
0,1414
|
0,0796
|
-0,0002
|
-0,0238
|
1 чешская крона
|
0,0749
|
0,0002
|
0,0026
|
-0,0048
|
100 чилийских песо
|
0,2215
|
0,0003
|
0,0138
|
0,0111
|
1 китайский юань
|
0,2422
|
-0,0005
|
0,0017
|
-0,0324
|
1 датская крона
|
0,2649
|
0,0004
|
0,0068
|
0,0017
|
1 грузинский лари
|
0,5527
|
-0,0033
|
-0,0037
|
-0,0019
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
-0,0001
|
0,0502
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
-0,0001
|
0,0002
|
-0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1644
|
-0,0018
|
0,0371
|
0
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0001
|
-0,0003
|
0,0123
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0,1147
|
1 шведская крона
|
0,1917
|
0
|
0,0083
|
0,0179
|
1 швейцарский франк
|
1,8381
|
0,0071
|
0,0379
|
-0,0273
|
1 израильский шекель
|
0,4979
|
0,0008
|
0,0011
|
-0,0416
|
1 канадский доллар
|
1,2667
|
-0,0016
|
0,0123
|
-0,0003
|
1 кувейтский динар
|
5,5449
|
0,0006
|
0,0173
|
-0,0024
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
-0,0001
|
0,0006
|
1 киргизский сом
|
0,022
|
0,0001
|
-0,0007
|
-0,0139
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,0003
|
0
|
-0,0131
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3987
|
-0,0012
|
0,0009
|
0,0038
|
1 мексиканский песо
|
0,0755
|
-0,0006
|
-0,0006
|
0,0040
|
1 молдавская лея
|
0,1009
|
0,0002
|
0,0029
|
-0,0116
|
1 египетский фунт
|
0,1063
|
0,0002
|
0,0012
|
-0,0030
|
1 норвежская крона
|
0,1841
|
-0,0016
|
0,0051
|
0,0021
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
0
|
-0,0030
|
1 польский злотый
|
0,4472
|
0,0016
|
0,0145
|
0,0021
|
1 сингапурский доллар
|
1,2266
|
-0,0022
|
0,0017
|
-1,1192
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0
|
0,0002
|
0,1560
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3734
|
0,0006
|
0,0296
|
2,0761
|
1 тайваньский доллар
|
0,0577
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,0030
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0613
|
0,0002
|
-0,0028
|
-0,0051
|
100 японских иен
|
1,5975
|
0,0112
|
0,0024
|
0,0258
|
1 новозеландский доллар
|
1,126
|
-0,0091
|
0,0273
|
-0,0122
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: Fidan_Babaeva