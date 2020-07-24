Евро по отношению к азербайджанскому манату вырос

Финансы 24 июля 2020 10:14 (UTC+04:00)
Евро по отношению к азербайджанскому манату вырос

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9716 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют

24.07.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

1,9716

0,0029

0,0482

0,0769

1 российский рубль

0,0238

-0,0001

-0,0009

0,0173

1 турецкая лира

0,2485

0,0003

0,0001

-0,0161

1 австралийский доллар

1,2042

-0,0112

0,0241

-0,1277

1 аргентинский песо

0,0237

0

-0,0006

-0,1243

1 белорусский рубль

0,7125

0

-0,0054

0

1 бразильский реал

0,3261

-0,0061

-0,0037

-0,0201

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0

0

-0,0030

1 южноафриканский ранд

0,1018

-0,0015

0,0030

0,0007

100 южнокорейских вон

0,1414

0,0796

-0,0002

-0,0238

1 чешская крона

0,0749

0,0002

0,0026

-0,0048

100 чилийских песо

0,2215

0,0003

0,0138

0,0111

1 китайский юань

0,2422

-0,0005

0,0017

-0,0324

1 датская крона

0,2649

0,0004

0,0068

0,0017

1 грузинский лари

0,5527

-0,0033

-0,0037

-0,0019

1 гонконгский доллар

0,2193

0

-0,0001

0,0502

1 индийская рупия

0,0227

-0,0001

0,0002

-0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,1644

-0,0018

0,0371

0

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0001

-0,0003

0,0123

100 иранских риалов

0,004

0

0

0,1147

1 шведская крона

0,1917

0

0,0083

0,0179

1 швейцарский франк

1,8381

0,0071

0,0379

-0,0273

1 израильский шекель

0,4979

0,0008

0,0011

-0,0416

1 канадский доллар

1,2667

-0,0016

0,0123

-0,0003

1 кувейтский динар

5,5449

0,0006

0,0173

-0,0024

1 казахский тенге

0,0041

0

-0,0001

0,0006

1 киргизский сом

0,022

0,0001

-0,0007

-0,0139

100 ливанских фунтов

0,1127

0,0003

0

-0,0131

1 малайзийский ринггит

0,3987

-0,0012

0,0009

0,0038

1 мексиканский песо

0,0755

-0,0006

-0,0006

0,0040

1 молдавская лея

0,1009

0,0002

0,0029

-0,0116

1 египетский фунт

0,1063

0,0002

0,0012

-0,0030

1 норвежская крона

0,1841

-0,0016

0,0051

0,0021

100 узбекских сомов

0,0167

0

0

-0,0030

1 польский злотый

0,4472

0,0016

0,0145

0,0021

1 сингапурский доллар

1,2266

-0,0022

0,0017

-1,1192

1 саудовский риал

0,4533

0

0,0002

0,1560

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3734

0,0006

0,0296

2,0761

1 тайваньский доллар

0,0577

-0,0001

0,0001

0,0030

1 таджикский сомони

0,1649

0

0

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0613

0,0002

-0,0028

-0,0051

100 японских иен

1,5975

0,0112

0,0024

0,0258

1 новозеландский доллар

1,126

-0,0091

0,0273

-0,0122

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva

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