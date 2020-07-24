Евро по отношению к азербайджанскому манату вырос

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9716 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют 24.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9716 0,0029 0,0482 0,0769 1 российский рубль 0,0238 -0,0001 -0,0009 0,0173 1 турецкая лира 0,2485 0,0003 0,0001 -0,0161 1 австралийский доллар 1,2042 -0,0112 0,0241 -0,1277 1 аргентинский песо 0,0237 0 -0,0006 -0,1243 1 белорусский рубль 0,7125 0 -0,0054 0 1 бразильский реал 0,3261 -0,0061 -0,0037 -0,0201 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 -0,0030 1 южноафриканский ранд 0,1018 -0,0015 0,0030 0,0007 100 южнокорейских вон 0,1414 0,0796 -0,0002 -0,0238 1 чешская крона 0,0749 0,0002 0,0026 -0,0048 100 чилийских песо 0,2215 0,0003 0,0138 0,0111 1 китайский юань 0,2422 -0,0005 0,0017 -0,0324 1 датская крона 0,2649 0,0004 0,0068 0,0017 1 грузинский лари 0,5527 -0,0033 -0,0037 -0,0019 1 гонконгский доллар 0,2193 0 -0,0001 0,0502 1 индийская рупия 0,0227 -0,0001 0,0002 -0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,1644 -0,0018 0,0371 0 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0001 -0,0003 0,0123 100 иранских риалов 0,004 0 0 0,1147 1 шведская крона 0,1917 0 0,0083 0,0179 1 швейцарский франк 1,8381 0,0071 0,0379 -0,0273 1 израильский шекель 0,4979 0,0008 0,0011 -0,0416 1 канадский доллар 1,2667 -0,0016 0,0123 -0,0003 1 кувейтский динар 5,5449 0,0006 0,0173 -0,0024 1 казахский тенге 0,0041 0 -0,0001 0,0006 1 киргизский сом 0,022 0,0001 -0,0007 -0,0139 100 ливанских фунтов 0,1127 0,0003 0 -0,0131 1 малайзийский ринггит 0,3987 -0,0012 0,0009 0,0038 1 мексиканский песо 0,0755 -0,0006 -0,0006 0,0040 1 молдавская лея 0,1009 0,0002 0,0029 -0,0116 1 египетский фунт 0,1063 0,0002 0,0012 -0,0030 1 норвежская крона 0,1841 -0,0016 0,0051 0,0021 100 узбекских сомов 0,0167 0 0 -0,0030 1 польский злотый 0,4472 0,0016 0,0145 0,0021 1 сингапурский доллар 1,2266 -0,0022 0,0017 -1,1192 1 саудовский риал 0,4533 0 0,0002 0,1560 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3734 0,0006 0,0296 2,0761 1 тайваньский доллар 0,0577 -0,0001 0,0001 0,0030 1 таджикский сомони 0,1649 0 0 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0613 0,0002 -0,0028 -0,0051 100 японских иен 1,5975 0,0112 0,0024 0,0258 1 новозеландский доллар 1,126 -0,0091 0,0273 -0,0122

(Автор: Фидан Бабаева.)

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