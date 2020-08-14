Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 18 августа пройдет аукцион по размещению процентных среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 20 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на биржу.

На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 1029 дней, доходностью 9 процента.

Сроки оплаты процентов по облигациям - 16 феврпал 2020 года, 17 января 2021 года, 15 июля 2021 года, 16 января 2022 года, 14 июля 2022 года, 15 января 2023 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili