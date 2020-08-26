Большинство банковских вкладов в регионах Азербайджана приходится на нацвалюту

Финансы 26 августа 2020 17:43 (UTC+04:00)
Большинство банковских вкладов в регионах Азербайджана приходится на нацвалюту
Центры Абонентского Обслуживания и Мобильная Абонентская Служба Azercell продолжают бесперерывную работу (ФОТО)
Центры Абонентского Обслуживания и Мобильная Абонентская Служба Azercell продолжают бесперерывную работу (ФОТО)
Служба электронной безопасности Азербайджана о работе по обеспечению безопасного интернета для детей
Служба электронной безопасности Азербайджана о работе по обеспечению безопасного интернета для детей
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