Иран выделит более $2,5 млрд на импорт лекарств и медицинского оборудования

В текущем иранском календарном году (начался 21 марта 2020 года) Иран выделил $2,5 млрд на импорт лекарств, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил глава Организации по контролю за производством лекарств и продовольствия Ирана Мохаммад Реза Шанесаз.

"Что касается вакцины от коронавируса, то несколько инновационных предприятий в Иране пытаются создать вакцину от коронавируса", - сказал Шанесаз, отметив, что иранские ученые намерены создать вакцину против COVID-19 внутри страны.

"Ни одна компания в мире еще не доработала вакцину от коронавируса, все зарегистрированные вакцины находятся на стадии клинических испытаний. В прошлом году было запланировано около 250 тыс. вакцин против гриппа для основных групп, таких как пожилые люди, беременные женщины, пациенты с сердечными и респираторными заболеваниями, а также медицинский персонал, а в этом году это число возросло до 2,5 млн", - подчеркнул он.

По словам Шанесаз, несмотря на утверждения американских властей о том, что поставки лекарств в Иран не подпадают под санкции, они практически мешают поставкам медицинских товаров и лекарств в страну.