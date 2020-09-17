Курс маната к евро значительно укрепился

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9988 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 17 сентября 2020 г.: 16 сентября 2020 г.: 17 августа 2020 г.: 17 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9988 2,0141 2,0156 1,8722 -0,0153 -0,0168 0,1266 1 российский рубль 0,0226 0,0226 0,0233 0,0266 0 -0,0007 -0,0040 1 турецкая лира 0,2269 0,227 0,2307 0,2967 -0,0001 -0,0038 -0,0698 1 австралийский доллар 1,2348 1,2439 1,22 1,162 -0,0091 0,0148 0,0728 1 аргентинский песо 0,0226 0,0226 0,0232 0,0302 0 -0,0006 -0,0076 1 белорусский рубль 0,6592 0,6576 0,6916 0,8308 0,0016 -0,0324 -0,1716 1 бразильский реал 0,3246 0,3221 0,3135 0,4166 0,0025 0,0111 -0,0920 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1036 0,1036 0,0979 0,1157 0 0,0057 -0,0121 100 южнокорейских вон 0,1446 0,1445 0,1435 0,1429 0,0001 0,0011 0,0017 1 чешская крона 0,0747 0,0753 0,0773 0,0724 -0,0006 -0,0026 0,0023 100 чилийских песо 0,2235 0,2232 0,213 0,2397 0,0003 0,0105 -0,0162 1 китайский юань 0,2508 0,251 0,2449 0,2398 -0,0002 0,0059 0,0110 1 датская крона 0,2687 0,2707 0,2706 0,2507 -0,0020 -0,0019 0,0180 1 грузинский лари 0,5344 0,538 0,553 0,5762 -0,0036 -0,0186 -0,0418 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2193 0,2173 0 0,0001 0,0021 1 индийская рупия 0,023 0,0231 0,0227 0,0237 -0,0001 0,0003 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,1968 2,1924 2,2254 2,111 0,0044 -0,0286 0,0858 100 индонезийских рупий 0,0114 0,0115 0,0115 0,0121 -0,0001 -0,0001 -0,0007 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1921 0,1935 0,1959 0,1761 -0,0014 -0,0038 0,0160 1 швейцарский франк 1,8617 1,8723 1,8697 1,714 -0,0106 -0,0080 0,1477 1 израильский шекель 0,4963 0,4961 0,4996 0,4795 0,0002 -0,0033 0,0168 1 канадский доллар 1,2845 1,2905 1,2826 1,2829 -0,0060 0,0019 0,0016 1 кувейтский динар 5,5583 5,5628 5,5587 5,5927 -0,0045 -0,0004 -0,0344 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0217 0,0215 0,0219 0,0239 0,0002 -0,0002 -0,0022 100 ливанских фунтов 0,112 0,1121 0,1126 0,112 -0,0001 -0,0006 0 1 малайзийский ринггит 0,41 0,4113 0,406 0,4067 -0,0013 0,0040 0,0033 1 мексиканский песо 0,0805 0,0805 0,0774 0,0874 0 0,0031 -0,0069 1 молдавская лея 0,1025 0,1023 0,1015 0,096 0,0002 0,0010 0,0065 1 египетский фунт 0,1079 0,108 0,1067 0,1041 -0,0001 0,0012 0,0038 1 норвежская крона 0,1866 0,1886 0,1915 0,1898 -0,0020 -0,0049 -0,0032 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0166 0,0181 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4488 0,4521 0,458 0,4323 -0,0033 -0,0092 0,0165 1 сингапурский доллар 1,2477 1,2499 1,2408 1,2352 -0,0022 0,0069 0,0125 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4086 2,4083 2,3965 2,3306 0,0003 0,0121 0,0780 1 тайваньский доллар 0,0583 0,0583 0,0578 0,0549 0 0,0005 0,0034 1 таджикский сомони 0,1646 0,1646 0,1648 0,1754 0 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0606 0,0607 0,0622 0,0689 -0,0001 -0,0016 -0,0083 100 японских иен 1,6179 1,6145 1,5947 1,5708 0,0034 0,0232 0,0471 1 новозеландский доллар 1,1367 1,1437 1,1104 1,0762 -0,0070 0,0263 0,0605

(Автор: Зейни Джафаров)

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