Курс маната к евро значительно укрепился

Финансы 17 сентября 2020 09:37 (UTC+04:00)
Курс маната к евро значительно укрепился

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9988 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

17 сентября 2020 г.:

16 сентября 2020 г.:

17 августа 2020 г.:

17 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

1,9988

2,0141

2,0156

1,8722

-0,0153

-0,0168

0,1266

1 российский рубль

0,0226

0,0226

0,0233

0,0266

0

-0,0007

-0,0040

1 турецкая лира

0,2269

0,227

0,2307

0,2967

-0,0001

-0,0038

-0,0698

1 австралийский доллар

1,2348

1,2439

1,22

1,162

-0,0091

0,0148

0,0728

1 аргентинский песо

0,0226

0,0226

0,0232

0,0302

0

-0,0006

-0,0076

1 белорусский рубль

0,6592

0,6576

0,6916

0,8308

0,0016

-0,0324

-0,1716

1 бразильский реал

0,3246

0,3221

0,3135

0,4166

0,0025

0,0111

-0,0920

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1036

0,1036

0,0979

0,1157

0

0,0057

-0,0121

100 южнокорейских вон

0,1446

0,1445

0,1435

0,1429

0,0001

0,0011

0,0017

1 чешская крона

0,0747

0,0753

0,0773

0,0724

-0,0006

-0,0026

0,0023

100 чилийских песо

0,2235

0,2232

0,213

0,2397

0,0003

0,0105

-0,0162

1 китайский юань

0,2508

0,251

0,2449

0,2398

-0,0002

0,0059

0,0110

1 датская крона

0,2687

0,2707

0,2706

0,2507

-0,0020

-0,0019

0,0180

1 грузинский лари

0,5344

0,538

0,553

0,5762

-0,0036

-0,0186

-0,0418

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2193

0,2173

0

0,0001

0,0021

1 индийская рупия

0,023

0,0231

0,0227

0,0237

-0,0001

0,0003

-0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,1968

2,1924

2,2254

2,111

0,0044

-0,0286

0,0858

100 индонезийских рупий

0,0114

0,0115

0,0115

0,0121

-0,0001

-0,0001

-0,0007

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1921

0,1935

0,1959

0,1761

-0,0014

-0,0038

0,0160

1 швейцарский франк

1,8617

1,8723

1,8697

1,714

-0,0106

-0,0080

0,1477

1 израильский шекель

0,4963

0,4961

0,4996

0,4795

0,0002

-0,0033

0,0168

1 канадский доллар

1,2845

1,2905

1,2826

1,2829

-0,0060

0,0019

0,0016

1 кувейтский динар

5,5583

5,5628

5,5587

5,5927

-0,0045

-0,0004

-0,0344

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0217

0,0215

0,0219

0,0239

0,0002

-0,0002

-0,0022

100 ливанских фунтов

0,112

0,1121

0,1126

0,112

-0,0001

-0,0006

0

1 малайзийский ринггит

0,41

0,4113

0,406

0,4067

-0,0013

0,0040

0,0033

1 мексиканский песо

0,0805

0,0805

0,0774

0,0874

0

0,0031

-0,0069

1 молдавская лея

0,1025

0,1023

0,1015

0,096

0,0002

0,0010

0,0065

1 египетский фунт

0,1079

0,108

0,1067

0,1041

-0,0001

0,0012

0,0038

1 норвежская крона

0,1866

0,1886

0,1915

0,1898

-0,0020

-0,0049

-0,0032

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0166

0,0181

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4488

0,4521

0,458

0,4323

-0,0033

-0,0092

0,0165

1 сингапурский доллар

1,2477

1,2499

1,2408

1,2352

-0,0022

0,0069

0,0125

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4532

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4086

2,4083

2,3965

2,3306

0,0003

0,0121

0,0780

1 тайваньский доллар

0,0583

0,0583

0,0578

0,0549

0

0,0005

0,0034

1 таджикский сомони

0,1646

0,1646

0,1648

0,1754

0

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0606

0,0607

0,0622

0,0689

-0,0001

-0,0016

-0,0083

100 японских иен

1,6179

1,6145

1,5947

1,5708

0,0034

0,0232

0,0471

1 новозеландский доллар

1,1367

1,1437

1,1104

1,0762

-0,0070

0,0263

0,0605

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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