Курс маната к евро значительно укрепился
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9988 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
17 сентября 2020 г.:
|
16 сентября 2020 г.:
|
17 августа 2020 г.:
|
17 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9988
|
2,0141
|
2,0156
|
1,8722
|
-0,0153
|
-0,0168
|
0,1266
|
1 российский рубль
|
0,0226
|
0,0226
|
0,0233
|
0,0266
|
0
|
-0,0007
|
-0,0040
|
1 турецкая лира
|
0,2269
|
0,227
|
0,2307
|
0,2967
|
-0,0001
|
-0,0038
|
-0,0698
|
1 австралийский доллар
|
1,2348
|
1,2439
|
1,22
|
1,162
|
-0,0091
|
0,0148
|
0,0728
|
1 аргентинский песо
|
0,0226
|
0,0226
|
0,0232
|
0,0302
|
0
|
-0,0006
|
-0,0076
|
1 белорусский рубль
|
0,6592
|
0,6576
|
0,6916
|
0,8308
|
0,0016
|
-0,0324
|
-0,1716
|
1 бразильский реал
|
0,3246
|
0,3221
|
0,3135
|
0,4166
|
0,0025
|
0,0111
|
-0,0920
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1036
|
0,1036
|
0,0979
|
0,1157
|
0
|
0,0057
|
-0,0121
|
100 южнокорейских вон
|
0,1446
|
0,1445
|
0,1435
|
0,1429
|
0,0001
|
0,0011
|
0,0017
|
1 чешская крона
|
0,0747
|
0,0753
|
0,0773
|
0,0724
|
-0,0006
|
-0,0026
|
0,0023
|
100 чилийских песо
|
0,2235
|
0,2232
|
0,213
|
0,2397
|
0,0003
|
0,0105
|
-0,0162
|
1 китайский юань
|
0,2508
|
0,251
|
0,2449
|
0,2398
|
-0,0002
|
0,0059
|
0,0110
|
1 датская крона
|
0,2687
|
0,2707
|
0,2706
|
0,2507
|
-0,0020
|
-0,0019
|
0,0180
|
1 грузинский лари
|
0,5344
|
0,538
|
0,553
|
0,5762
|
-0,0036
|
-0,0186
|
-0,0418
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2173
|
0
|
0,0001
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,0231
|
0,0227
|
0,0237
|
-0,0001
|
0,0003
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1968
|
2,1924
|
2,2254
|
2,111
|
0,0044
|
-0,0286
|
0,0858
|
100 индонезийских рупий
|
0,0114
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0121
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0007
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1921
|
0,1935
|
0,1959
|
0,1761
|
-0,0014
|
-0,0038
|
0,0160
|
1 швейцарский франк
|
1,8617
|
1,8723
|
1,8697
|
1,714
|
-0,0106
|
-0,0080
|
0,1477
|
1 израильский шекель
|
0,4963
|
0,4961
|
0,4996
|
0,4795
|
0,0002
|
-0,0033
|
0,0168
|
1 канадский доллар
|
1,2845
|
1,2905
|
1,2826
|
1,2829
|
-0,0060
|
0,0019
|
0,0016
|
1 кувейтский динар
|
5,5583
|
5,5628
|
5,5587
|
5,5927
|
-0,0045
|
-0,0004
|
-0,0344
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0217
|
0,0215
|
0,0219
|
0,0239
|
0,0002
|
-0,0002
|
-0,0022
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,1121
|
0,1126
|
0,112
|
-0,0001
|
-0,0006
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,41
|
0,4113
|
0,406
|
0,4067
|
-0,0013
|
0,0040
|
0,0033
|
1 мексиканский песо
|
0,0805
|
0,0805
|
0,0774
|
0,0874
|
0
|
0,0031
|
-0,0069
|
1 молдавская лея
|
0,1025
|
0,1023
|
0,1015
|
0,096
|
0,0002
|
0,0010
|
0,0065
|
1 египетский фунт
|
0,1079
|
0,108
|
0,1067
|
0,1041
|
-0,0001
|
0,0012
|
0,0038
|
1 норвежская крона
|
0,1866
|
0,1886
|
0,1915
|
0,1898
|
-0,0020
|
-0,0049
|
-0,0032
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0181
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4488
|
0,4521
|
0,458
|
0,4323
|
-0,0033
|
-0,0092
|
0,0165
|
1 сингапурский доллар
|
1,2477
|
1,2499
|
1,2408
|
1,2352
|
-0,0022
|
0,0069
|
0,0125
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4086
|
2,4083
|
2,3965
|
2,3306
|
0,0003
|
0,0121
|
0,0780
|
1 тайваньский доллар
|
0,0583
|
0,0583
|
0,0578
|
0,0549
|
0
|
0,0005
|
0,0034
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1648
|
0,1754
|
0
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0606
|
0,0607
|
0,0622
|
0,0689
|
-0,0001
|
-0,0016
|
-0,0083
|
100 японских иен
|
1,6179
|
1,6145
|
1,5947
|
1,5708
|
0,0034
|
0,0232
|
0,0471
|
1 новозеландский доллар
|
1,1367
|
1,1437
|
1,1104
|
1,0762
|
-0,0070
|
0,0263
|
0,0605
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni