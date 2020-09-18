Цифровизация является важной составляющей развития экономики

БАКУ /Trend/ - Пандемия показала, что теперь новые технологии, инновации и цифровизация являются важной составляющей развития экономики. Как сообщает Trend об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Ровшан Наджаф, выступая на вебинаре, организованном Азиатским банком развития (АБР) в рамках 53-го Ежегодного заседания Совета руководителей на тему "Итоги и пути развития".

По словам замминистра, страны Центрально-Азиатского региона должны расширять связи в экономической сфере. Так, была подчёркнута важная роль цифровизации в период пандемии, так как на самом деле цифровизация может создать условия для расширения различных отраслей, таких как электроэнергетика, транспорт, транспортировка пищевых продуктов, экономика, торговля и наконец привлечение инвестиций.

Замминистра считает, что для региона также крайне важно привлечение инвестиций и это возможно реализовать на основе партнерства государственного и частного сектора. АБР и CAREC (программа Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества) следуют этим инициативам и страны должны отдавать предпочтение участию иностранных инвесторов в привлекательных инфраструктурных проектах. Так как в постпандемийный период произошло сокращение бюджета, использование частных инвестиций в этой сфере будет достаточно эффективным.

«И конечно же, упрощение процедур в транспортных, транзитных и логистических перевозках, с использованием цифровых платформ ускорит транспортировку товаров между странами» - заявил Р. Наджаф, завершая своё выступление.

Отметим, что в ходе вебинара состоялся обмен мнениями о поощрении регионального сотрудничества в период пандемии COVID-19, оказавшей негативное влияние на глобальную и региональную торговлю.

(Автор: Зейни Джафаров)

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