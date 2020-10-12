Курсы евро и рубля выросли по отношению к манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 октября установлен на уровне 1,7 и 2,009 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 12 октября 2020 г.: 9 октября 2020 г.: 12 сентября 2020 г.: 12 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,009 2,0019 2,012 1,8726 0,0071 -0,0030 0,1364 1 российский рубль 0,0221 0,022 0,0226 0,0264 0,0001 -0,0005 -0,0043 1 турецкая лира 0,2159 0,2142 0,2283 0,2908 0,0017 -0,0124 -0,0749 1 австралийский доллар 1,2288 1,2205 1,237 1,152 0,0083 -0,0082 0,0768 1 аргентинский песо 0,022 0,022 0,0227 0,0293 0 -0,0007 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6571 0,6521 0,6501 0,826 0,0050 0,0070 -0,1689 1 бразильский реал 0,3073 0,3036 0,3196 0,4138 0,0037 -0,0123 -0,1065 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1031 0,1029 0,1008 0,1131 0,0002 0,0023 -0,0100 100 южнокорейских вон 0,148 0,1484 0,143 0,1429 -0,0004 0,0050 0,0051 1 чешская крона 0,0743 0,0736 0,0757 0,0725 0,0007 -0,0014 0,0018 100 чилийских песо 0,2132 0,2128 0,2206 0,2367 0,0004 -0,0074 -0,0235 1 китайский юань 0,253 0,2534 0,2486 0,2393 -0,0004 0,0044 0,0137 1 датская крона 0,2699 0,269 0,2704 0,2508 0,0009 -0,0005 0,0191 1 грузинский лари 0,5303 0,5287 0,5483 0,5734 0,0016 -0,0180 -0,0431 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2193 0,2168 0 0,0001 0,0026 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0231 0,024 0 0,0002 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,2167 2,2017 2,1793 2,1163 0,0150 0,0374 0,1004 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0114 0,012 0 0,0002 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1933 0,1921 0,1942 0,173 0,0012 -0,0009 0,0203 1 швейцарский франк 1,867 1,8568 1,8685 1,7042 0,0102 -0,0015 0,1628 1 израильский шекель 0,5032 0,5017 0,4961 0,4851 0,0015 0,0071 0,0181 1 канадский доллар 1,2945 1,2893 1,2904 1,2792 0,0052 0,0041 0,0153 1 кувейтский динар 5,5584 5,5531 5,5538 5,5942 0,0053 0,0046 -0,0358 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0213 0,0212 0,0217 0,0242 0,0001 -0,0004 -0,0029 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1124 0,1124 0,1123 0,0001 0,0001 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4108 0,4099 0,4089 0,4062 0,0009 0,0019 0,0046 1 мексиканский песо 0,0803 0,0797 0,0795 0,0875 0,0006 0,0008 -0,0072 1 молдавская лея 0,1003 0,1003 0,1023 0,0967 0 -0,0020 0,0036 1 египетский фунт 0,1082 0,1082 0,1081 0,1046 0 0,0001 0,0036 1 норвежская крона 0,186 0,184 0,188 0,1866 0,0020 -0,0020 -0,0006 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,018 0 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,4493 0,446 0,4521 0,4345 0,0033 -0,0028 0,0148 1 сингапурский доллар 1,2552 1,2531 1,2434 1,2369 0,0021 0,0118 0,0183 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4532 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4048 2,3996 2,4025 2,3253 0,0052 0,0023 0,0795 1 тайваньский доллар 0,0594 0,0594 0,058 0,0554 0 0,0014 0,0040 1 таджикский сомони 0,1646 0,1646 0,1647 0,1754 0 -0,0001 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0602 0,0602 0,061 0,0698 0 -0,0008 -0,0096 100 японских иен 1,6118 1,6059 1,6013 1,5744 0,0059 0,0105 0,0374 1 новозеландский доллар 1,133 1,1228 1,1328 1,0744 0,0102 0,0002 0,0586

(Автор: Зейни Джафаров)

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