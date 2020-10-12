Курсы евро и рубля выросли по отношению к манату
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 октября установлен на уровне 1,7 и 2,009 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
12 октября 2020 г.:
|
9 октября 2020 г.:
|
12 сентября 2020 г.:
|
12 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,009
|
2,0019
|
2,012
|
1,8726
|
0,0071
|
-0,0030
|
0,1364
|
1 российский рубль
|
0,0221
|
0,022
|
0,0226
|
0,0264
|
0,0001
|
-0,0005
|
-0,0043
|
1 турецкая лира
|
0,2159
|
0,2142
|
0,2283
|
0,2908
|
0,0017
|
-0,0124
|
-0,0749
|
1 австралийский доллар
|
1,2288
|
1,2205
|
1,237
|
1,152
|
0,0083
|
-0,0082
|
0,0768
|
1 аргентинский песо
|
0,022
|
0,022
|
0,0227
|
0,0293
|
0
|
-0,0007
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6571
|
0,6521
|
0,6501
|
0,826
|
0,0050
|
0,0070
|
-0,1689
|
1 бразильский реал
|
0,3073
|
0,3036
|
0,3196
|
0,4138
|
0,0037
|
-0,0123
|
-0,1065
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1031
|
0,1029
|
0,1008
|
0,1131
|
0,0002
|
0,0023
|
-0,0100
|
100 южнокорейских вон
|
0,148
|
0,1484
|
0,143
|
0,1429
|
-0,0004
|
0,0050
|
0,0051
|
1 чешская крона
|
0,0743
|
0,0736
|
0,0757
|
0,0725
|
0,0007
|
-0,0014
|
0,0018
|
100 чилийских песо
|
0,2132
|
0,2128
|
0,2206
|
0,2367
|
0,0004
|
-0,0074
|
-0,0235
|
1 китайский юань
|
0,253
|
0,2534
|
0,2486
|
0,2393
|
-0,0004
|
0,0044
|
0,0137
|
1 датская крона
|
0,2699
|
0,269
|
0,2704
|
0,2508
|
0,0009
|
-0,0005
|
0,0191
|
1 грузинский лари
|
0,5303
|
0,5287
|
0,5483
|
0,5734
|
0,0016
|
-0,0180
|
-0,0431
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2168
|
0
|
0,0001
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0231
|
0,024
|
0
|
0,0002
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2167
|
2,2017
|
2,1793
|
2,1163
|
0,0150
|
0,0374
|
0,1004
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0114
|
0,012
|
0
|
0,0002
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1933
|
0,1921
|
0,1942
|
0,173
|
0,0012
|
-0,0009
|
0,0203
|
1 швейцарский франк
|
1,867
|
1,8568
|
1,8685
|
1,7042
|
0,0102
|
-0,0015
|
0,1628
|
1 израильский шекель
|
0,5032
|
0,5017
|
0,4961
|
0,4851
|
0,0015
|
0,0071
|
0,0181
|
1 канадский доллар
|
1,2945
|
1,2893
|
1,2904
|
1,2792
|
0,0052
|
0,0041
|
0,0153
|
1 кувейтский динар
|
5,5584
|
5,5531
|
5,5538
|
5,5942
|
0,0053
|
0,0046
|
-0,0358
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0213
|
0,0212
|
0,0217
|
0,0242
|
0,0001
|
-0,0004
|
-0,0029
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1123
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4108
|
0,4099
|
0,4089
|
0,4062
|
0,0009
|
0,0019
|
0,0046
|
1 мексиканский песо
|
0,0803
|
0,0797
|
0,0795
|
0,0875
|
0,0006
|
0,0008
|
-0,0072
|
1 молдавская лея
|
0,1003
|
0,1003
|
0,1023
|
0,0967
|
0
|
-0,0020
|
0,0036
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1082
|
0,1081
|
0,1046
|
0
|
0,0001
|
0,0036
|
1 норвежская крона
|
0,186
|
0,184
|
0,188
|
0,1866
|
0,0020
|
-0,0020
|
-0,0006
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0166
|
0,018
|
0
|
-0,0002
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4493
|
0,446
|
0,4521
|
0,4345
|
0,0033
|
-0,0028
|
0,0148
|
1 сингапурский доллар
|
1,2552
|
1,2531
|
1,2434
|
1,2369
|
0,0021
|
0,0118
|
0,0183
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4048
|
2,3996
|
2,4025
|
2,3253
|
0,0052
|
0,0023
|
0,0795
|
1 тайваньский доллар
|
0,0594
|
0,0594
|
0,058
|
0,0554
|
0
|
0,0014
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1647
|
0,1754
|
0
|
-0,0001
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0602
|
0,0602
|
0,061
|
0,0698
|
0
|
-0,0008
|
-0,0096
|
100 японских иен
|
1,6118
|
1,6059
|
1,6013
|
1,5744
|
0,0059
|
0,0105
|
0,0374
|
1 новозеландский доллар
|
1,133
|
1,1228
|
1,1328
|
1,0744
|
0,0102
|
0,0002
|
0,0586
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni