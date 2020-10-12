Курсы евро и рубля выросли по отношению к манату

Финансы 12 октября 2020 09:45 (UTC+04:00)
Курсы евро и рубля выросли по отношению к манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 октября установлен на уровне 1,7 и 2,009 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

12 октября 2020 г.:

9 октября 2020 г.:

12 сентября 2020 г.:

12 октября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,009

2,0019

2,012

1,8726

0,0071

-0,0030

0,1364

1 российский рубль

0,0221

0,022

0,0226

0,0264

0,0001

-0,0005

-0,0043

1 турецкая лира

0,2159

0,2142

0,2283

0,2908

0,0017

-0,0124

-0,0749

1 австралийский доллар

1,2288

1,2205

1,237

1,152

0,0083

-0,0082

0,0768

1 аргентинский песо

0,022

0,022

0,0227

0,0293

0

-0,0007

-0,0073

1 белорусский рубль

0,6571

0,6521

0,6501

0,826

0,0050

0,0070

-0,1689

1 бразильский реал

0,3073

0,3036

0,3196

0,4138

0,0037

-0,0123

-0,1065

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1031

0,1029

0,1008

0,1131

0,0002

0,0023

-0,0100

100 южнокорейских вон

0,148

0,1484

0,143

0,1429

-0,0004

0,0050

0,0051

1 чешская крона

0,0743

0,0736

0,0757

0,0725

0,0007

-0,0014

0,0018

100 чилийских песо

0,2132

0,2128

0,2206

0,2367

0,0004

-0,0074

-0,0235

1 китайский юань

0,253

0,2534

0,2486

0,2393

-0,0004

0,0044

0,0137

1 датская крона

0,2699

0,269

0,2704

0,2508

0,0009

-0,0005

0,0191

1 грузинский лари

0,5303

0,5287

0,5483

0,5734

0,0016

-0,0180

-0,0431

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2193

0,2168

0

0,0001

0,0026

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,0231

0,024

0

0,0002

-0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,2167

2,2017

2,1793

2,1163

0,0150

0,0374

0,1004

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0116

0,0114

0,012

0

0,0002

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1933

0,1921

0,1942

0,173

0,0012

-0,0009

0,0203

1 швейцарский франк

1,867

1,8568

1,8685

1,7042

0,0102

-0,0015

0,1628

1 израильский шекель

0,5032

0,5017

0,4961

0,4851

0,0015

0,0071

0,0181

1 канадский доллар

1,2945

1,2893

1,2904

1,2792

0,0052

0,0041

0,0153

1 кувейтский динар

5,5584

5,5531

5,5538

5,5942

0,0053

0,0046

-0,0358

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0213

0,0212

0,0217

0,0242

0,0001

-0,0004

-0,0029

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1124

0,1124

0,1123

0,0001

0,0001

0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4108

0,4099

0,4089

0,4062

0,0009

0,0019

0,0046

1 мексиканский песо

0,0803

0,0797

0,0795

0,0875

0,0006

0,0008

-0,0072

1 молдавская лея

0,1003

0,1003

0,1023

0,0967

0

-0,0020

0,0036

1 египетский фунт

0,1082

0,1082

0,1081

0,1046

0

0,0001

0,0036

1 норвежская крона

0,186

0,184

0,188

0,1866

0,0020

-0,0020

-0,0006

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0166

0,018

0

-0,0002

-0,0016

1 польский злотый

0,4493

0,446

0,4521

0,4345

0,0033

-0,0028

0,0148

1 сингапурский доллар

1,2552

1,2531

1,2434

1,2369

0,0021

0,0118

0,0183

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4532

0,4532

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4048

2,3996

2,4025

2,3253

0,0052

0,0023

0,0795

1 тайваньский доллар

0,0594

0,0594

0,058

0,0554

0

0,0014

0,0040

1 таджикский сомони

0,1646

0,1646

0,1647

0,1754

0

-0,0001

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0602

0,0602

0,061

0,0698

0

-0,0008

-0,0096

100 японских иен

1,6118

1,6059

1,6013

1,5744

0,0059

0,0105

0,0374

1 новозеландский доллар

1,133

1,1228

1,1328

1,0744

0,0102

0,0002

0,0586

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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