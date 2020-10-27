Манат укрепился к евро и остался стабильным к рублю

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0103 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 27 октября 2020 г.: 26 октября 2020 г.: 27 сентября 2020 г.: 27 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0103 2,0117 1,9837 1,8874 -0,0014 0,0266 0,1229 1 российский рубль 0,0222 0,0222 0,0221 0,0266 0 0,0001 -0,0044 1 турецкая лира 0,2101 0,213 0,2233 0,2948 -0,0029 -0,0132 -0,0847 1 австралийский доллар 1,2128 1,2096 1,2016 1,159 0,0032 0,0112 0,0538 1 аргентинский песо 0,0217 0,0218 0,0225 0,0285 -0,0001 -0,0008 -0,0068 1 белорусский рубль 0,6694 0,6706 0,6527 0,8325 -0,0012 0,0167 -0,1631 1 бразильский реал 0,3023 0,3025 0,3085 0,4206 -0,0002 -0,0062 -0,1183 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4629 0 0 -0,0001 1 южноафриканский ранд 0,1051 0,1046 0,1004 0,1157 0,0005 0,0047 -0,0106 100 южнокорейских вон 0,1509 0,1506 0,1452 0,1447 0,0003 0,0057 0,0062 1 чешская крона 0,0737 0,0739 0,0732 0,0737 -0,0002 0,0005 0 100 чилийских песо 0,2192 0,2189 0,2168 0,2347 0,0003 0,0024 -0,0155 1 китайский юань 0,2536 0,2542 0,2493 0,2404 -0,0006 0,0043 0,0132 1 датская крона 0,2702 0,2703 0,2665 0,2526 -0,0001 0,0037 0,0176 1 грузинский лари 0,5267 0,5272 0,5132 0,5778 -0,0005 0,0135 -0,0511 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2193 0,2169 0 0,0001 0,0025 1 индийская рупия 0,023 0,0231 0,0231 0,024 -0,0001 -0,0001 -0,0010 1 британский фунт стерлингов 2,216 2,2141 2,169 2,183 0,0019 0,0470 0,0330 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0114 0,0121 0 0,0002 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1947 0,1939 0,1869 0,1759 0,0008 0,0078 0,0188 1 швейцарский франк 1,8747 1,8783 1,8352 1,7121 -0,0036 0,0395 0,1626 1 израильский шекель 0,5012 0,5037 0,4891 0,4805 -0,0025 0,0121 0,0207 1 канадский доллар 1,2898 1,2922 1,2737 1,3005 -0,0024 0,0161 -0,0107 1 кувейтский динар 5,5628 5,5632 5,5496 5,5988 -0,0004 0,0132 -0,0360 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0211 0,0213 0,0219 0,024 -0,0002 -0,0008 -0,0029 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 0,1121 0,1122 0 0,0003 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4081 0,4081 0,4079 0,406 0 0,0002 0,0021 1 мексиканский песо 0,0812 0,0812 0,0769 0,0889 0 0,0043 -0,0077 1 молдавская лея 0,0999 0,0999 0,1012 0,0974 0 -0,0013 0,0025 1 египетский фунт 0,1082 0,1082 0,1079 0,1053 0 0,0003 0,0029 1 норвежская крона 0,1843 0,1833 0,1792 0,1858 0,0010 0,0051 -0,0015 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,018 0 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,4389 0,4409 0,436 0,4411 -0,0020 0,0029 -0,0022 1 сингапурский доллар 1,2512 1,251 1,2363 1,2464 0,0002 0,0149 0,0048 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4093 2,4133 2,387 2,341 -0,0040 0,0223 0,0683 1 тайваньский доллар 0,0595 0,0594 0,0581 0,0556 0,0001 0,0014 0,0039 1 таджикский сомони 0,1644 0,1644 0,1646 0,1754 0 -0,0002 -0,0110 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,06 0,06 0,0601 0,068 0 -0,0001 -0,0080 100 японских иен 1,6228 1,6207 1,6131 1,5646 0,0021 0,0097 0,0582 1 новозеландский доллар 1,1376 1,1362 1,116 1,0826 0,0014 0,0216 0,0550

(Автор: Зейни Джафаров)

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