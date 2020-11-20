Манат укрепился к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0206 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
20 ноября 2020 г.:
|
19 ноября 2020 г.:
|
20 октября 2020 г.:
|
20 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0206
|
2,0141
|
2,0021
|
1,8823
|
0,0065
|
0,0185
|
0,1383
|
1 российский рубль
|
0,0222
|
0,0224
|
0,0219
|
0,0266
|
-0,0002
|
0,0003
|
-0,0044
|
1 турецкая лира
|
0,2249
|
0,2203
|
0,2157
|
0,2978
|
0,0046
|
0,0092
|
-0,0729
|
1 австралийский доллар
|
1,24
|
1,2402
|
1,1974
|
1,1588
|
-0,0002
|
0,0426
|
0,0812
|
1 аргентинский песо
|
0,0212
|
0,0212
|
0,0219
|
0,0285
|
0
|
-0,0007
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6646
|
0,6667
|
0,6621
|
0,8312
|
-0,0021
|
0,0025
|
-0,1666
|
1 бразильский реал
|
0,3202
|
0,317
|
0,3031
|
0,4048
|
0,0032
|
0,0171
|
-0,0846
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1104
|
0,1096
|
0,1027
|
0,115
|
0,0008
|
0,0077
|
-0,0046
|
100 южнокорейских вон
|
0,1527
|
0,1524
|
0,1492
|
0,1453
|
0,0003
|
0,0035
|
0,0074
|
1 чешская крона
|
0,0767
|
0,0764
|
0,0734
|
0,0736
|
0,0003
|
0,0033
|
0,0031
|
100 чилийских песо
|
0,2244
|
0,2244
|
0,2162
|
0,216
|
0
|
0,0082
|
0,0084
|
1 китайский юань
|
0,2586
|
0,2589
|
0,2542
|
0,2418
|
-0,0003
|
0,0044
|
0,0168
|
1 датская крона
|
0,2712
|
0,2702
|
0,269
|
0,2519
|
0,0010
|
0,0022
|
0,0193
|
1 грузинский лари
|
0,5157
|
0,5162
|
0,5285
|
0,5717
|
-0,0005
|
-0,0128
|
-0,0560
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2172
|
0
|
-0,0001
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0232
|
0,0237
|
0
|
-0,0003
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2572
|
2,2498
|
2,2006
|
2,195
|
0,0074
|
0,0566
|
0,0622
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,0116
|
0,0121
|
0
|
0,0004
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1979
|
0,1976
|
0,1926
|
0,1761
|
0,0003
|
0,0053
|
0,0218
|
1 швейцарский франк
|
1,8686
|
1,866
|
1,8685
|
1,7166
|
0,0026
|
0,0001
|
0,1520
|
1 израильский шекель
|
0,5081
|
0,5077
|
0,5021
|
0,4908
|
0,0004
|
0,0060
|
0,0173
|
1 канадский доллар
|
1,3011
|
1,2991
|
1,2888
|
1,2801
|
0,0020
|
0,0123
|
0,0210
|
1 кувейтский динар
|
5,5629
|
5,5596
|
5,5536
|
5,6022
|
0,0033
|
0,0093
|
-0,0393
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,021
|
0,0235
|
0
|
-0,0009
|
-0,0034
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1125
|
0,0003
|
0,0002
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4159
|
0,4151
|
0,4101
|
0,4087
|
0,0008
|
0,0058
|
0,0072
|
1 мексиканский песо
|
0,0841
|
0,0835
|
0,0801
|
0,0877
|
0,0006
|
0,0040
|
-0,0036
|
1 молдавская лея
|
0,099
|
0,0994
|
0,1
|
0,0971
|
-0,0004
|
-0,0010
|
0,0019
|
1 египетский фунт
|
0,109
|
0,1088
|
0,1082
|
0,1055
|
0,0002
|
0,0008
|
0,0035
|
1 норвежская крона
|
0,1892
|
0,1884
|
0,1821
|
0,1857
|
0,0008
|
0,0071
|
0,0035
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4518
|
0,4513
|
0,4375
|
0,4386
|
0,0005
|
0,0143
|
0,0132
|
1 сингапурский доллар
|
1,266
|
1,2652
|
1,2526
|
1,2488
|
0,0008
|
0,0134
|
0,0172
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4196
|
2,4236
|
2,4049
|
2,3398
|
-0,0040
|
0,0147
|
0,0798
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0596
|
0,0592
|
0,0557
|
0
|
0,0004
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1645
|
0,1754
|
0
|
-0,0141
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0599
|
0,0603
|
0,06
|
0,0704
|
-0,0004
|
-0,0001
|
-0,0105
|
100 японских иен
|
1,6377
|
1,6382
|
1,611
|
1,5666
|
-0,0005
|
0,0267
|
0,0711
|
1 новозеландский доллар
|
1,1777
|
1,1741
|
1,1192
|
1,0915
|
0,0036
|
0,0585
|
0,0862
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni