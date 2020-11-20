Манат укрепился к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0206 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 20 ноября 2020 г.: 19 ноября 2020 г.: 20 октября 2020 г.: 20 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0206 2,0141 2,0021 1,8823 0,0065 0,0185 0,1383 1 российский рубль 0,0222 0,0224 0,0219 0,0266 -0,0002 0,0003 -0,0044 1 турецкая лира 0,2249 0,2203 0,2157 0,2978 0,0046 0,0092 -0,0729 1 австралийский доллар 1,24 1,2402 1,1974 1,1588 -0,0002 0,0426 0,0812 1 аргентинский песо 0,0212 0,0212 0,0219 0,0285 0 -0,0007 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6646 0,6667 0,6621 0,8312 -0,0021 0,0025 -0,1666 1 бразильский реал 0,3202 0,317 0,3031 0,4048 0,0032 0,0171 -0,0846 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1104 0,1096 0,1027 0,115 0,0008 0,0077 -0,0046 100 южнокорейских вон 0,1527 0,1524 0,1492 0,1453 0,0003 0,0035 0,0074 1 чешская крона 0,0767 0,0764 0,0734 0,0736 0,0003 0,0033 0,0031 100 чилийских песо 0,2244 0,2244 0,2162 0,216 0 0,0082 0,0084 1 китайский юань 0,2586 0,2589 0,2542 0,2418 -0,0003 0,0044 0,0168 1 датская крона 0,2712 0,2702 0,269 0,2519 0,0010 0,0022 0,0193 1 грузинский лари 0,5157 0,5162 0,5285 0,5717 -0,0005 -0,0128 -0,0560 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2172 0 -0,0001 0,0021 1 индийская рупия 0,0229 0,0229 0,0232 0,0237 0 -0,0003 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,2572 2,2498 2,2006 2,195 0,0074 0,0566 0,0622 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0116 0,0121 0 0,0004 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1979 0,1976 0,1926 0,1761 0,0003 0,0053 0,0218 1 швейцарский франк 1,8686 1,866 1,8685 1,7166 0,0026 0,0001 0,1520 1 израильский шекель 0,5081 0,5077 0,5021 0,4908 0,0004 0,0060 0,0173 1 канадский доллар 1,3011 1,2991 1,2888 1,2801 0,0020 0,0123 0,0210 1 кувейтский динар 5,5629 5,5596 5,5536 5,6022 0,0033 0,0093 -0,0393 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,021 0,0235 0 -0,0009 -0,0034 100 ливанских фунтов 0,1127 0,1124 0,1125 0,1125 0,0003 0,0002 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4159 0,4151 0,4101 0,4087 0,0008 0,0058 0,0072 1 мексиканский песо 0,0841 0,0835 0,0801 0,0877 0,0006 0,0040 -0,0036 1 молдавская лея 0,099 0,0994 0,1 0,0971 -0,0004 -0,0010 0,0019 1 египетский фунт 0,109 0,1088 0,1082 0,1055 0,0002 0,0008 0,0035 1 норвежская крона 0,1892 0,1884 0,1821 0,1857 0,0008 0,0071 0,0035 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4518 0,4513 0,4375 0,4386 0,0005 0,0143 0,0132 1 сингапурский доллар 1,266 1,2652 1,2526 1,2488 0,0008 0,0134 0,0172 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4533 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4196 2,4236 2,4049 2,3398 -0,0040 0,0147 0,0798 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0596 0,0592 0,0557 0 0,0004 0,0039 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1645 0,1754 0 -0,0141 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0599 0,0603 0,06 0,0704 -0,0004 -0,0001 -0,0105 100 японских иен 1,6377 1,6382 1,611 1,5666 -0,0005 0,0267 0,0711 1 новозеландский доллар 1,1777 1,1741 1,1192 1,0915 0,0036 0,0585 0,0862

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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