ЗАО "AzerGold" провело аукцион по размещению облигаций

БАКУ /Trend/ - ЗАО "AzerGold" 30 ноября провело аукцион по размещению облигаций на 10 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

Всего 37 инвесторов подали 46 заявок на покупку облигаций в ценовом диапазоне 100 манатов (четыре процента) - 103,4 маната (три процента).

Согласно решению эмитента, цена отсечения облигаций была определена в 102,06 маната (3,5 процента), а средневзвешенная цена в 102,4 маната (3,35 процента).

Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 18,43 миллионов долларов, а объем размещенных облигаций по номинальным ценам составил 10 миллионов долларов.

Напомним, что в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана от шестого августа 2020 года ЗАО "AzerGold", в рамках работ по подготовке первичного оценочного документа для повторного ввода в эксплуатацию Дашкесанского железно-рудного месторождения, приступило к геофизическим исследованиям и геологоразведочным работам. Месторождение с запасами в объёме 350 миллионов тонн руды непрерывно эксплуатировалось в период с 1954 по 1994 год, в течение которых было добыто 92 миллиона тонн полезных ископаемых.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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