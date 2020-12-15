В Азербайджане во втором чтении утвержден размер компенсации по вкладам
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане размер компенсации по защищенным вкладам физических лиц устанавливается в сумме 100 тысяч манатов (в иностранной валюте - в эквиваленте этой суммы).
Этот вопрос был отражен в поправке к закону "О полном страховании вкладов", обсужденной на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.
На заседании было отмечено также, что срок действия этого закона истек 4 декабря этого года. В представленном проекте предлагается продлить действие закона до 5 апреля 2021 года.
После обсуждений поправки были вынесены на голосование и утверждены во втором чтении.
(Автор6 Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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