В Азербайджане микропредпринимателям, пострадавшим от пандемии, оказана финподдержка на 6 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана оказала 12 982 индивидуальным предпринимателям финансовую поддержку.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Государственная налоговая служба при министерстве экономики, согласно принятому Кабинетом министров решению о продолжении финансовой поддержки в связи с выплатой определенной части заработной платы наемным работникам в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19), в рамках 3-го этапа оказала финансовую поддержку 12 982 индивидуальным предпринимателям в городах и районах, где был введен усиленный карантинный режим - Лянкяране, Шеки, Джалилабадском, Билясуварском, Гахском, Загатальском, Масаллинском, Исмаиллинском, Губинском, Хачмазском районах.

По данным службы, сумма оказанной финансовой поддержки составила 5,991 миллиона манатов.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva