В Азербайджане микропредпринимателям, пострадавшим от пандемии, оказана финподдержка на 6 млн манатов
БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана оказала 12 982 индивидуальным предпринимателям финансовую поддержку.
Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.
Государственная налоговая служба при министерстве экономики, согласно принятому Кабинетом министров решению о продолжении финансовой поддержки в связи с выплатой определенной части заработной платы наемным работникам в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19), в рамках 3-го этапа оказала финансовую поддержку 12 982 индивидуальным предпринимателям в городах и районах, где был введен усиленный карантинный режим - Лянкяране, Шеки, Джалилабадском, Билясуварском, Гахском, Загатальском, Масаллинском, Исмаиллинском, Губинском, Хачмазском районах.
По данным службы, сумма оказанной финансовой поддержки составила 5,991 миллиона манатов.
(Автор: Фидан Бабаева)
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