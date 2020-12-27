Цена биткойна превысила отметку в $26 тыс., обновив исторический максимум

Финансы 27 декабря 2020 01:27 (UTC+04:00)
Цена биткойна превысила отметку в $26 тыс., обновив исторический максимум

Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 7,6%, до $26 365 тыс., обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 00:43, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас "добыта" большая часть биткойнов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Глава ВОЗ считает, что нынешняя пандемия не будет последней
Глава ВОЗ считает, что нынешняя пандемия не будет последней
В мире за сутки зарегистрировали более 401 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ
В мире за сутки зарегистрировали более 401 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ
Генсек ООН призвал обеспечить мирное проведение выборов в ЦАР
Генсек ООН призвал обеспечить мирное проведение выборов в ЦАР
Loading Bars
Лента новостей
Месси назвал Гвардиолу и Луиса Энрике лучшими тренерами Спорт 01:45
Цена биткойна превысила отметку в $26 тыс., обновив исторический максимум Финансы 01:27
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом Россия 01:05
Трамп считает, что карантин для борьбы с COVID-19 хуже самого коронавируса США 00:29
В Грузии действует режим плавающего обменного курса, позволяющий нейтрализовать потрясения Финансы 00:01
Глава ВОЗ считает, что нынешняя пандемия не будет последней Другие страны 26 декабря 23:39
У 67% населения Грузии есть кредиты - Нацбанк Грузия 26 декабря 23:15
В Северо-Казахстанской области начали выпускать биоэтанол Казахстан 26 декабря 23:10
Доход Ирана от нефтехимии достигнет 25 млрд. долларов к марту 2022 г. Экономика 26 декабря 23:05
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения Политика 26 декабря 23:00
В мире за сутки зарегистрировали более 401 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ В мире 26 декабря 22:43
В Помпеях нашли уникальный киоск с остатками пищи Европа 26 декабря 22:22
Генсек ООН призвал обеспечить мирное проведение выборов в ЦАР Другие страны 26 декабря 22:09
Губернатор Теннесси попросил Трампа ввести режим ЧС после взрыва в Нэшвилле США 26 декабря 21:51
Великобритания представила новую программу по международному обмену студентов после Brexit Европа 26 декабря 21:33
Более 80 млн человек в мире заразились коронавирусом Другие страны 26 декабря 21:19
Иран обвинил США в создании препятствий для закупки вакцин от COVID-19 Политика 26 декабря 21:15
В ближайшие дни выяснится, есть ли в Грузии новый штамм COVID-19 Грузия 26 декабря 21:10
ЦИК Кыргызстана аккредитовала еще 78 международных наблюдателей Кыргызстан 26 декабря 21:05
В двух департаментах на севере Франции ввели повышенный уровень метеотревоги из-за шторма Европа 26 декабря 20:52
Свыше 23 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 26 декабря 20:34
Подразделения Азербайджанской Армии выполняют боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 декабря 20:20
Первую прививку от коронавируса в Германии сделали 101-летней женщине Европа 26 декабря 20:12
Трамп обвинил ФБР и Минюст США в бездействии на фоне "мошенничества на выборах" США 26 декабря 19:57
В Швеции выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса Европа 26 декабря 19:41
Япония вводит временный запрет на въезд в страну Другие страны 26 декабря 19:29
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО) Экономика 26 декабря 19:15
Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна до внеочередных выборов Армения 26 декабря 19:01
Делегация во главе с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым совершила визит в Россию Политика 26 декабря 18:55
Русские братья из Гянджи Андрей и Максим Бузановы – герои Карабахской войны: Мы гордимся тем, что являемся сынами Азербайджана и всегда будем на страже Отчизны! Интервью 26 декабря 18:44
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения Политика 26 декабря 18:40
Число банковских карт в обращении в Узбекистане достигло 26 млн — ЦБ Узбекистан 26 декабря 18:34
Объем экспорта из Ирана в 5 европейских стран превысил $600 млн Экономика 26 декабря 18:32
В ВОЗ пообещали помочь Грузии получить вакцину от коронавируса как можно скорее Грузия 26 декабря 18:30
В Ираке арестовали экстремиста, планировавшего подорвать себя в Багдаде в праздники Другие страны 26 декабря 18:28
После создания по инициативе Президента Азербайджана формата ОПЕК+ падение цен на нефть прекратилось - депутат Политика 26 декабря 17:38
В Азербайджане еще 4255 человек вылечились от COVID-19, выявлены 1428 новых случаев заражения Общество 26 декабря 16:45
Обзор событий финансового рынка Азербайджана на уходящей неделе Финансы 26 декабря 16:20
В Азербайджане все защищенные вклады, независимо от суммы, полностью страхуются до 5 апреля 2021 года Экономика 26 декабря 15:59
В Азербайджане повышены штрафы за неношение медицинских масок Политика 26 декабря 15:44
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку труб Тендеры 26 декабря 15:24
Начав вакцинацию, мы сможем избавиться от коронавируса - Язгюль Абдиева Общество 26 декабря 15:24
Названы сроки начала службы турецких военных в совместном с Россией наблюдательном центре по Нагорному Карабаху Политика 26 декабря 15:18
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Алмаз Мустафаева (ФОТО) Социум 26 декабря 15:14
Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана обсудил проект бюджета на 2021 год (ФОТО) Экономика 26 декабря 15:11
Соревнование на Карабахских скакунах со специальной клюшкой – определен победитель (ВИДЕО,ФОТО) Спорт 26 декабря 15:10
Село Чираг Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 декабря 15:08
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 134 человека Общество 26 декабря 15:07
В Азербайджане увеличен размер компенсации по страхованию вкладов Экономика 26 декабря 15:03
На пути следования израильского патруля на границе с Ливаном взорвалась мина Израиль 26 декабря 14:35
Госфонд соцзащиты Азербайджана направит около 300 тыс. манатов на консалтинговые услуги Бизнес 26 декабря 14:31
Оказана соцподдержка семье шехида Эльмара Набиева (ФОТО) Общество 26 декабря 14:23
В Шуше открылась сеть азербайджанских супермаркетов Социум 26 декабря 14:18
Азербайджанский ж/д оператор транспортирует турецкий груз в Китай фидерным судном Beket Ata Транспорт 26 декабря 14:18
В подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 декабря 14:05
Учреждена юбилейная медаль "100-летие Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности" Общество 26 декабря 14:02
Упраздняется ОАО "Мингячевирское стекловолокно" - Распоряжение Политика 26 декабря 13:49
На судоремонтном заводе "Зых" завершились ремонт и тестирование сухогруза "Гарадаг" (ФОТО) Транспорт 26 декабря 13:40
Первая концертная программа, организованная на Джыдыр дюзю спустя 30 лет (ВИДЕО) Общество 26 декабря 13:36
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли Бизнес 26 декабря 13:36
Должны быть разработаны планы по организации сферы образования в освобожденных районах Азербайджана - замминистра Общество 26 декабря 13:34
Состояние главного редактора АМИ Trend стабильное, сатурация повысилась - врач Общество 26 декабря 13:27
ЦИК Кыргызстана аккредитовала на выборы президента еще 78 международных наблюдателей Другие страны 26 декабря 13:26
«Узбекнефтегаз»: В Кашкадарье проведен ремонт на установке охлаждения газа Узбекистан 26 декабря 13:18
В результате армянской агрессии библиотечно-информационной сфере Азербайджана нанесен ущерб на $21 млн Общество 26 декабря 13:16
Село Периоглулар Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 декабря 13:09
Исполнители мугама Тайяр Байрамов и Миралам Мираламов исполнили азан с минаретов мечети Шуша (ВИДЕО) Социум 26 декабря 13:07
Ипотечное кредитование в Азербайджане по гослинии значительно возросло Финансы 26 декабря 13:01
Аэропорт в Узбекистане закупит компьютерное оборудование Тендеры 26 декабря 12:57
ПНХЗ Казахстана расширил линейку выпускаемой продукции для экспорта Энергетика 26 декабря 12:50
В Азербайджане разработан новый вид высококачественного моторного масла для военной и спецтехники Транспорт 26 декабря 12:44
Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo доставили гостинцы солдатам в Агдаме (ФОТО) Общество 26 декабря 12:40
На текущей неделе стоимость драгметаллов в Азербайджане снизилась (ОБЗОР) Финансы 26 декабря 12:37
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 26 декабря 12:24
С 1 января в Азербайджане внедряются новшества в сфере доставки посылок из-за рубежа Экономика 26 декабря 12:15
Деятельность по обмену валюты без соответствующей лицензии противоречит законодательству - Центробанк Азербайджана Финансы 26 декабря 12:03
До 31 января 2021 года учебные заведения Азербайджана будут работать в дистанционной форме Общество 26 декабря 12:02
SOFAZ продлевает услугу техподдержки вендора VMware Бизнес 26 декабря 11:48
В Азербайджане общественный транспорт не будет работать по выходным до 31 января 2021 года Общество 26 декабря 11:47
Обзор основных событий в транспортном секторе Азербайджана за неделю Транспорт 26 декабря 11:33
Человек света… - фильм в память о 19-летнем шехиде Алиаге Мамедове (ФОТО/ВИДЕО) Социум 26 декабря 11:25
Туркменистан обнародовал объем импорта российского картофеля Бизнес 26 декабря 11:23
Казахстанская компания закупит топливные сепараторы Тендеры 26 декабря 11:14
Обзор событий сектора ИКТ в Азербайджане на текущей неделе ИКТ 26 декабря 11:13
Россия организовала вывозной авиарейс из Туркменистана Транспорт 26 декабря 11:06
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» привлечет услуги по ремонту компрессорной установки Тендеры 26 декабря 11:04
Казахстанский ж/д грузоперевозчик закупит бензин Тендеры 26 декабря 10:58
Казахстанская нефтекомпания закупит насосы Тендеры 26 декабря 10:51
Туркменистан заключит контракт с китайской компанией на реконструкцию НПЗ Энергетика 26 декабря 10:50
Нацбанк Грузии установил курс лари на 26 декабря Грузия 26 декабря 10:45
Центробанк Азербайджана планирует привлечь на депозитном аукционе 200 млн манатов Финансы 26 декабря 10:45
Обзор событий в агросекторе Азербайджана за текущую неделю Бизнес 26 декабря 10:39
В Азербайджане начался процесс предоставления единовременной выплаты в размере 190 манатов Общество 26 декабря 10:31
За минувшую неделю манат подешевел к евро и лире (ОБЗОР) Финансы 26 декабря 10:19
В Азербайджане за нарушение карантина возбуждены уголовные дела в отношении еще 13 больных коронавирусом Общество 26 декабря 10:15
Завершен первый этап расширения мощности НПЗ Star по хранению продукции Энергетика 26 декабря 10:13
Казахстанская нефтекомпания объявила тендер на закупку компрессоров Тендеры 26 декабря 10:09
Уголовное дело экс-главы ИВ Евлаха направлено в суд Общество 26 декабря 10:05
Утвержден генплан города Гёйчай Общество 26 декабря 10:00
В Иране сдан в эксплуатацию нефтехимический комплекс Хегматане Экономика 26 декабря 09:42
Все новости