Объём кредитования финансового сектора Азербайджана многократно возрос

БАКУ /Trend/ - Объём кредитных операций посредством аккредитивов на начало декабря 2020 года составил 6,7 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По данным банка, этот показатель отображает сокращение в годовом обращении на 71 процент или же на 16,3 миллионов манатов. Факторинговые операции на начало декабря 2020 года составили 35 миллионов манатов. Это в свою очередь больше показателя того же периода 2019 года на 3,2 процента.

Согласно отчету ЦБА, объем кредитования банками расчётного счёта клиента для оплаты им расчётных документов при недостаточности или отсутствии на расчётном счёте клиента-заёмщика денежных средств (кредит-овердрафт) к первому декабря 2020 года составил 36,4 миллионов манатов, что демонстрирует спад в годовом исчислении на 27,8 процентов или 14 миллионов манатов. Удельный вес кредитов-овердрафт в кредитовании реального сектора составил 0,2 процентов, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,1 процентных пункта.

Объём кредитования финансового сектора на начало декабря 2020 года составил 450 миллионов манатов, увеличившись за год на 50 процентов.

Напомним, что в целом объём кредитования реального сектора к первому декабря 2020 года составил 14,68 миллиардов манатов, что указывает на спад в годовом исчислении на 435,1 миллионов манатов или 2,9 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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