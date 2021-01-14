Манат подорожал к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 января установлен на уровне 1,7 и 2,0649 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
14 января 2021 г.:
|
13 января 2021 г.:
|
14 декабря 2020 г.:
|
14 января 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0649
|
2,0762
|
2,0625
|
1,8932
|
-0,0113
|
0,0024
|
0,1717
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0231
|
0,0233
|
0,0278
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0048
|
1 турецкая лира
|
0,2294
|
0,2278
|
0,2162
|
0,2893
|
0,0016
|
0,0132
|
-0,0599
|
1 австралийский доллар
|
1,3171
|
1,32
|
1,2814
|
1,1733
|
-0,0029
|
0,0357
|
0,1438
|
1 аргентинский песо
|
0,0199
|
0,0199
|
0,0207
|
0,0284
|
0
|
-0,0008
|
-0,0085
|
1 белорусский рубль
|
0,661
|
0,6598
|
0,6705
|
0,8037
|
0,0012
|
-0,0095
|
-0,1427
|
1 бразильский реал
|
0,3203
|
0,3195
|
0,3359
|
0,4104
|
0,0008
|
-0,0156
|
-0,0901
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1115
|
0,1118
|
0,1127
|
0,1182
|
-0,0003
|
-0,0012
|
-0,0067
|
100 южнокорейских вон
|
0,1543
|
0,1552
|
0,1558
|
0,1472
|
-0,0009
|
-0,0015
|
0,0071
|
1 чешская крона
|
0,0789
|
0,0793
|
0,0783
|
0,0751
|
-0,0004
|
0,0006
|
0,0038
|
100 чилийских песо
|
0,2292
|
0,2339
|
0,2319
|
0,2193
|
-0,0047
|
-0,0027
|
0,0099
|
1 китайский юань
|
0,2627
|
0,2633
|
0,26
|
0,2473
|
-0,0006
|
0,0027
|
0,0154
|
1 датская крона
|
0,2776
|
0,2791
|
0,2771
|
0,2533
|
-0,0015
|
0,0005
|
0,0243
|
1 грузинский лари
|
0,517
|
0,517
|
0,5177
|
0,5893
|
0
|
-0,0007
|
-0,0723
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2192
|
0,2193
|
0,2187
|
0,0001
|
0
|
0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0231
|
0,024
|
0
|
0,0001
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3191
|
2,3264
|
2,2648
|
2,2089
|
-0,0073
|
0,0543
|
0,1102
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,012
|
0,0124
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2037
|
0,2063
|
0,2014
|
0,1798
|
-0,0026
|
0,0023
|
0,0239
|
1 швейцарский франк
|
1,9145
|
1,9187
|
1,9119
|
1,7507
|
-0,0042
|
0,0026
|
0,1638
|
1 израильский шекель
|
0,5438
|
0,5399
|
0,5221
|
0,4907
|
0,0039
|
0,0217
|
0,0531
|
1 канадский доллар
|
1,3397
|
1,3373
|
1,3325
|
1,3019
|
0,0024
|
0,0072
|
0,0378
|
1 кувейтский динар
|
5,6076
|
5,6016
|
5,569
|
5,6014
|
0,0060
|
0,0386
|
0,0062
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0204
|
0,0204
|
0,02
|
0,0243
|
0
|
0,0004
|
-0,0039
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1126
|
0
|
-0,0001
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4204
|
0,4202
|
0,4198
|
0,4187
|
0,0002
|
0,0006
|
0,0017
|
1 мексиканский песо
|
0,0857
|
0,0858
|
0,0847
|
0,0904
|
-0,0001
|
0,0010
|
-0,0047
|
1 молдавская лея
|
0,0984
|
0,0986
|
0,0987
|
0,0977
|
-0,0002
|
-0,0003
|
0,0007
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1083
|
0,1082
|
0,1068
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0016
|
1 норвежская крона
|
0,2008
|
0,2018
|
0,1935
|
0,1914
|
-0,0010
|
0,0073
|
0,0094
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0163
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4547
|
0,4592
|
0,4635
|
0,4473
|
-0,0045
|
-0,0088
|
0,0074
|
1 сингапурский доллар
|
1,2807
|
1,2845
|
1,2736
|
1,2623
|
-0,0038
|
0,0071
|
0,0184
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0,4531
|
0,4532
|
0,4531
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4517
|
2,4495
|
2,4386
|
2,3461
|
0,0022
|
0,0131
|
0,1056
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0604
|
0,0569
|
0
|
0,0003
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1753
|
0,0002
|
0,0002
|
-0,0247
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0607
|
0,0606
|
0,0608
|
0,0704
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0097
|
100 японских иен
|
1,6344
|
1,6407
|
1,6341
|
1,5445
|
-0,0063
|
0,0003
|
0,0899
|
1 новозеландский доллар
|
1,2234
|
1,2285
|
1,2045
|
1,1262
|
-0,0051
|
0,0189
|
0,0972
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni