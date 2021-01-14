Манат подорожал к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 января установлен на уровне 1,7 и 2,0649 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 14 января 2021 г.: 13 января 2021 г.: 14 декабря 2020 г.: 14 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0649 2,0762 2,0625 1,8932 -0,0113 0,0024 0,1717 1 российский рубль 0,023 0,0231 0,0233 0,0278 -0,0001 -0,0003 -0,0048 1 турецкая лира 0,2294 0,2278 0,2162 0,2893 0,0016 0,0132 -0,0599 1 австралийский доллар 1,3171 1,32 1,2814 1,1733 -0,0029 0,0357 0,1438 1 аргентинский песо 0,0199 0,0199 0,0207 0,0284 0 -0,0008 -0,0085 1 белорусский рубль 0,661 0,6598 0,6705 0,8037 0,0012 -0,0095 -0,1427 1 бразильский реал 0,3203 0,3195 0,3359 0,4104 0,0008 -0,0156 -0,0901 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1115 0,1118 0,1127 0,1182 -0,0003 -0,0012 -0,0067 100 южнокорейских вон 0,1543 0,1552 0,1558 0,1472 -0,0009 -0,0015 0,0071 1 чешская крона 0,0789 0,0793 0,0783 0,0751 -0,0004 0,0006 0,0038 100 чилийских песо 0,2292 0,2339 0,2319 0,2193 -0,0047 -0,0027 0,0099 1 китайский юань 0,2627 0,2633 0,26 0,2473 -0,0006 0,0027 0,0154 1 датская крона 0,2776 0,2791 0,2771 0,2533 -0,0015 0,0005 0,0243 1 грузинский лари 0,517 0,517 0,5177 0,5893 0 -0,0007 -0,0723 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2192 0,2193 0,2187 0,0001 0 0,0006 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0231 0,024 0 0,0001 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,3191 2,3264 2,2648 2,2089 -0,0073 0,0543 0,1102 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,012 0,0124 0 0,0001 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2037 0,2063 0,2014 0,1798 -0,0026 0,0023 0,0239 1 швейцарский франк 1,9145 1,9187 1,9119 1,7507 -0,0042 0,0026 0,1638 1 израильский шекель 0,5438 0,5399 0,5221 0,4907 0,0039 0,0217 0,0531 1 канадский доллар 1,3397 1,3373 1,3325 1,3019 0,0024 0,0072 0,0378 1 кувейтский динар 5,6076 5,6016 5,569 5,6014 0,0060 0,0386 0,0062 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0045 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0204 0,0204 0,02 0,0243 0 0,0004 -0,0039 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 0,1125 0,1126 0 -0,0001 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4204 0,4202 0,4198 0,4187 0,0002 0,0006 0,0017 1 мексиканский песо 0,0857 0,0858 0,0847 0,0904 -0,0001 0,0010 -0,0047 1 молдавская лея 0,0984 0,0986 0,0987 0,0977 -0,0002 -0,0003 0,0007 1 египетский фунт 0,1084 0,1083 0,1082 0,1068 0,0001 0,0002 0,0016 1 норвежская крона 0,2008 0,2018 0,1935 0,1914 -0,0010 0,0073 0,0094 100 узбекских сомов 0,0163 0,0163 0,0163 0,0178 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4547 0,4592 0,4635 0,4473 -0,0045 -0,0088 0,0074 1 сингапурский доллар 1,2807 1,2845 1,2736 1,2623 -0,0038 0,0071 0,0184 1 саудовский риал 0,4531 0,4531 0,4532 0,4531 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4517 2,4495 2,4386 2,3461 0,0022 0,0131 0,1056 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0604 0,0569 0 0,0003 0,0038 1 таджикский сомони 0,1506 0,1504 0,1504 0,1753 0,0002 0,0002 -0,0247 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0607 0,0606 0,0608 0,0704 0,0001 -0,0001 -0,0097 100 японских иен 1,6344 1,6407 1,6341 1,5445 -0,0063 0,0003 0,0899 1 новозеландский доллар 1,2234 1,2285 1,2045 1,1262 -0,0051 0,0189 0,0972

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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