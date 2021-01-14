Манат подорожал к евро и рублю

Финансы 14 января 2021 09:45 (UTC+04:00)
Манат подорожал к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 января установлен на уровне 1,7 и 2,0649 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

14 января 2021 г.:

13 января 2021 г.:

14 декабря 2020 г.:

14 января 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0649

2,0762

2,0625

1,8932

-0,0113

0,0024

0,1717

1 российский рубль

0,023

0,0231

0,0233

0,0278

-0,0001

-0,0003

-0,0048

1 турецкая лира

0,2294

0,2278

0,2162

0,2893

0,0016

0,0132

-0,0599

1 австралийский доллар

1,3171

1,32

1,2814

1,1733

-0,0029

0,0357

0,1438

1 аргентинский песо

0,0199

0,0199

0,0207

0,0284

0

-0,0008

-0,0085

1 белорусский рубль

0,661

0,6598

0,6705

0,8037

0,0012

-0,0095

-0,1427

1 бразильский реал

0,3203

0,3195

0,3359

0,4104

0,0008

-0,0156

-0,0901

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1115

0,1118

0,1127

0,1182

-0,0003

-0,0012

-0,0067

100 южнокорейских вон

0,1543

0,1552

0,1558

0,1472

-0,0009

-0,0015

0,0071

1 чешская крона

0,0789

0,0793

0,0783

0,0751

-0,0004

0,0006

0,0038

100 чилийских песо

0,2292

0,2339

0,2319

0,2193

-0,0047

-0,0027

0,0099

1 китайский юань

0,2627

0,2633

0,26

0,2473

-0,0006

0,0027

0,0154

1 датская крона

0,2776

0,2791

0,2771

0,2533

-0,0015

0,0005

0,0243

1 грузинский лари

0,517

0,517

0,5177

0,5893

0

-0,0007

-0,0723

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2192

0,2193

0,2187

0,0001

0

0,0006

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,0231

0,024

0

0,0001

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,3191

2,3264

2,2648

2,2089

-0,0073

0,0543

0,1102

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,012

0,0124

0

0,0001

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2037

0,2063

0,2014

0,1798

-0,0026

0,0023

0,0239

1 швейцарский франк

1,9145

1,9187

1,9119

1,7507

-0,0042

0,0026

0,1638

1 израильский шекель

0,5438

0,5399

0,5221

0,4907

0,0039

0,0217

0,0531

1 канадский доллар

1,3397

1,3373

1,3325

1,3019

0,0024

0,0072

0,0378

1 кувейтский динар

5,6076

5,6016

5,569

5,6014

0,0060

0,0386

0,0062

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0045

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0204

0,0204

0,02

0,0243

0

0,0004

-0,0039

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1124

0,1125

0,1126

0

-0,0001

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4204

0,4202

0,4198

0,4187

0,0002

0,0006

0,0017

1 мексиканский песо

0,0857

0,0858

0,0847

0,0904

-0,0001

0,0010

-0,0047

1 молдавская лея

0,0984

0,0986

0,0987

0,0977

-0,0002

-0,0003

0,0007

1 египетский фунт

0,1084

0,1083

0,1082

0,1068

0,0001

0,0002

0,0016

1 норвежская крона

0,2008

0,2018

0,1935

0,1914

-0,0010

0,0073

0,0094

100 узбекских сомов

0,0163

0,0163

0,0163

0,0178

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4547

0,4592

0,4635

0,4473

-0,0045

-0,0088

0,0074

1 сингапурский доллар

1,2807

1,2845

1,2736

1,2623

-0,0038

0,0071

0,0184

1 саудовский риал

0,4531

0,4531

0,4532

0,4531

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4517

2,4495

2,4386

2,3461

0,0022

0,0131

0,1056

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0604

0,0569

0

0,0003

0,0038

1 таджикский сомони

0,1506

0,1504

0,1504

0,1753

0,0002

0,0002

-0,0247

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0607

0,0606

0,0608

0,0704

0,0001

-0,0001

-0,0097

100 японских иен

1,6344

1,6407

1,6341

1,5445

-0,0063

0,0003

0,0899

1 новозеландский доллар

1,2234

1,2285

1,2045

1,1262

-0,0051

0,0189

0,0972

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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