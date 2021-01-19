Спрос азербайджанских банков на инвалюту превысил $66 млн

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на валютном аукционе, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) 19 января 2021 года, реализовал банкам 66,4 миллиона долларов США, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк страны.

Спрос со стороны банков на аукционе по сравнению с предыдущим показателем сократился на 33,7 процента и был полностью обеспечен.

По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Напомним, что ранее ЦБА сообщал, что ожидания, сформировавшиеся в последние дни на фоне необоснованных новостей в прессе и социальных сетях о падении маната, обусловили определенный спрос на рынке наличной валюты, что сказалось на относительном росте спроса на валютных аукционах. Однако мнения по поводу падения маната необоснованны, учитывая рост цен на нефть по сравнению с 2020 годом, принятие позитивных решений по добыче нефти на недавнем заседании ОПЕК+, запуск во всем мире программ вакцинации против вируса COVID-19 и значительные трансферты из Государственного нефтяного фонда.

Отметим, что первый за долгое время валютный аукцион с участием Госнефтефонда Азербайджана был проведен 10 марта 2020 года, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона долларов.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.

(Автор: Зейни Джафаров)

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