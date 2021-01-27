Нацбанк Казахстана определил стратегические инициативы на 2021 год

БАКУ /Trend/ - Одним из приоритетов для Национального Банка Казахстана в 2021 году станет завершение разработки Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года, сообщили Trend в Национальной банке.

Как сообщил представитель банка, в данном документе будут отражены все основные среднесрочные и долгосрочные планы Национального Банка. Стратегия определит будущие ориентиры и принципы денежно-кредитной политики и позволит повысить осведомленность и понимание деятельности Национального Банка со стороны общества.

Так, стратегия направлена на продолжение выстраивания системы инфляционного таргетирования и предусматривает потенциал для достижения полноценного режима инфляционного таргетирования к 2030 году. При этом Стратегия не ограничивается только мерами в части денежно-кредитной политики, а затрагивает основные вызовы, которые стоят в области финансового рынка и общей макроэкономической политики.

"Стратегия уже прошла несколько этапов разработки. Она дорабатывалась и улучшалась как подразделениями Национального Банка, так и при содействии казахстанских экспертов и представителей международных финансовых организаций. Сейчас работа над документом находится на завершающей стадии. В окончательном виде Стратегия будет опубликована после принятия Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года", - сообщили в банке.

Вместе с тем, отметил представитель, 17 августа 2020 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан была принята Концепция развития финансовых технологий и инноваций в Республике Казахстан до 2025 года.

"Фундаментальной стратегической повесткой Концепции является обеспечение устойчивости финансового рынка к "подрывным инновациям" и здоровой конкуренции через соответствующую инфраструктуру и поощрение открытых экосистем. Такой подход позволяет максимизировать выгоды для конечных потребителей финансовых услуг", - сказали в банке.

Долгосрочные приоритеты Концепции сосредоточены вокруг 3 базовых направлений: "Живая среда", "Цифровая инфраструктура финансового рынка" и "Цифровое регулирование". Разработанный документ определяет инновационную и антикризисную повестку для всех участников рынка.

Стратегический план Национального Банка на 2021 год включает следующие инициативы:

запуск и начало работы коллаборативных площадок для взаимодействия участников рынка;

реализация комплексного автоматизированного механизма работы с обращениями (в рамках Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и Национального Банка);

запуск собственных пилотных API-сервисов Национального Банка для сбора данных и предоставления информации;

создание и запуск центров компетенций;

выстраивание взаимодействия с бизнес-инкубаторами и бизнес-акселераторами для поддержки развития финтех инноваций.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)