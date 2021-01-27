Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 января установлен на уровне 1,7 и 2,0665 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
27 января 2021 г.:
|
26 января 2021 г.:
|
27 декабря 2020 г.:
|
27 января 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0665
|
2,063
|
2,0738
|
1,8748
|
0,0035
|
-0,0073
|
0,1917
|
1 российский рубль
|
0,0227
|
0,0226
|
0,023
|
0,0273
|
0,0001
|
-0,0003
|
-0,0046
|
1 турецкая лира
|
0,231
|
0,2293
|
0,224
|
0,2858
|
0,0017
|
0,0070
|
-0,0548
|
1 австралийский доллар
|
1,3149
|
1,3082
|
1,291
|
1,1571
|
0,0067
|
0,0239
|
0,1578
|
1 аргентинский песо
|
0,0195
|
0,0196
|
0,0204
|
0,0283
|
-0,0001
|
-0,0009
|
-0,0088
|
1 белорусский рубль
|
0,6602
|
0,6649
|
0,6575
|
0,8056
|
-0,0047
|
0,0027
|
-0,1454
|
1 бразильский реал
|
0,3176
|
0,3109
|
0,3259
|
0,4065
|
0,0067
|
-0,0083
|
-0,0889
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4629
|
0,4628
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1127
|
0,1112
|
0,1166
|
0,1177
|
0,0015
|
-0,0039
|
-0,0050
|
100 южнокорейских вон
|
0,1538
|
0,1541
|
0,1544
|
0,1445
|
-0,0003
|
-0,0006
|
0,0093
|
1 чешская крона
|
0,0793
|
0,0788
|
0,079
|
0,0745
|
0,0005
|
0,0003
|
0,0048
|
100 чилийских песо
|
0,2321
|
0,232
|
0,2381
|
0,2186
|
0,0001
|
-0,0060
|
0,0135
|
1 китайский юань
|
0,263
|
0,2627
|
0,2604
|
0,246
|
0,0003
|
0,0026
|
0,0170
|
1 датская крона
|
0,2778
|
0,2773
|
0,2788
|
0,2509
|
0,0005
|
-0,0010
|
0,0269
|
1 грузинский лари
|
0,5153
|
0,5153
|
0,5206
|
0,5889
|
0
|
-0,0053
|
-0,0736
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2187
|
0
|
0
|
0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0231
|
0,0238
|
0
|
0,0002
|
-0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3339
|
2,3223
|
2,3072
|
2,22
|
0,0116
|
0,0267
|
0,1139
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,012
|
0,0125
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2046
|
0,205
|
0,206
|
0,1775
|
-0,0004
|
-0,0014
|
0,0271
|
1 швейцарский франк
|
1,9169
|
1,9134
|
1,9093
|
1,7509
|
0,0035
|
0,0076
|
0,1660
|
1 израильский шекель
|
0,5206
|
0,5192
|
0,5281
|
0,4918
|
0,0014
|
-0,0075
|
0,0288
|
1 канадский доллар
|
1,3363
|
1,3328
|
1,3217
|
1,2917
|
0,0035
|
0,0146
|
0,0446
|
1 кувейтский динар
|
5,6158
|
5,6144
|
5,5677
|
5,597
|
0,0014
|
0,0481
|
0,0188
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0045
|
0
|
-0,0001
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0201
|
0,0243
|
0
|
0,0001
|
-0,0041
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1124
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4203
|
0,4204
|
0,4187
|
0,4188
|
-0,0001
|
0,0016
|
0,0015
|
1 мексиканский песо
|
0,0847
|
0,0842
|
0,0855
|
0,0901
|
0,0005
|
-0,0008
|
-0,0054
|
1 молдавская лея
|
0,0979
|
0,0974
|
0,0985
|
0,0961
|
0,0005
|
-0,0006
|
0,0018
|
1 египетский фунт
|
0,1079
|
0,108
|
0,1081
|
0,1078
|
-0,0001
|
-0,0002
|
0,0001
|
1 норвежская крона
|
0,1986
|
0,1987
|
0,1964
|
0,1876
|
-0,0001
|
0,0022
|
0,0110
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
0
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4547
|
0,4543
|
0,4603
|
0,4403
|
0,0004
|
-0,0056
|
0,0144
|
1 сингапурский доллар
|
1,2825
|
1,2806
|
1,2795
|
1,2557
|
0,0019
|
0,0030
|
0,0268
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,453
|
0,4531
|
0
|
0,0002
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4499
|
2,451
|
2,4485
|
2,341
|
-0,0011
|
0,0014
|
0,1089
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0604
|
0,0565
|
0
|
0,0003
|
0,0042
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0,0002
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0604
|
0,0604
|
0,0599
|
0,0693
|
0
|
0,0005
|
-0,0089
|
100 японских иен
|
1,6391
|
1,6388
|
1,6415
|
1,5581
|
0,0003
|
-0,0024
|
0,0810
|
1 новозеландский доллар
|
1,2285
|
1,2219
|
1,2079
|
1,1182
|
0,0066
|
0,0206
|
0,1103
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni