Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 января установлен на уровне 1,7 и 2,0665 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 27 января 2021 г.: 26 января 2021 г.: 27 декабря 2020 г.: 27 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0665 2,063 2,0738 1,8748 0,0035 -0,0073 0,1917 1 российский рубль 0,0227 0,0226 0,023 0,0273 0,0001 -0,0003 -0,0046 1 турецкая лира 0,231 0,2293 0,224 0,2858 0,0017 0,0070 -0,0548 1 австралийский доллар 1,3149 1,3082 1,291 1,1571 0,0067 0,0239 0,1578 1 аргентинский песо 0,0195 0,0196 0,0204 0,0283 -0,0001 -0,0009 -0,0088 1 белорусский рубль 0,6602 0,6649 0,6575 0,8056 -0,0047 0,0027 -0,1454 1 бразильский реал 0,3176 0,3109 0,3259 0,4065 0,0067 -0,0083 -0,0889 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4629 0,4628 0 -0,0001 0 1 южноафриканский ранд 0,1127 0,1112 0,1166 0,1177 0,0015 -0,0039 -0,0050 100 южнокорейских вон 0,1538 0,1541 0,1544 0,1445 -0,0003 -0,0006 0,0093 1 чешская крона 0,0793 0,0788 0,079 0,0745 0,0005 0,0003 0,0048 100 чилийских песо 0,2321 0,232 0,2381 0,2186 0,0001 -0,0060 0,0135 1 китайский юань 0,263 0,2627 0,2604 0,246 0,0003 0,0026 0,0170 1 датская крона 0,2778 0,2773 0,2788 0,2509 0,0005 -0,0010 0,0269 1 грузинский лари 0,5153 0,5153 0,5206 0,5889 0 -0,0053 -0,0736 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2187 0 0 0,0006 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0231 0,0238 0 0,0002 -0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,3339 2,3223 2,3072 2,22 0,0116 0,0267 0,1139 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,012 0,0125 0 0,0001 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2046 0,205 0,206 0,1775 -0,0004 -0,0014 0,0271 1 швейцарский франк 1,9169 1,9134 1,9093 1,7509 0,0035 0,0076 0,1660 1 израильский шекель 0,5206 0,5192 0,5281 0,4918 0,0014 -0,0075 0,0288 1 канадский доллар 1,3363 1,3328 1,3217 1,2917 0,0035 0,0146 0,0446 1 кувейтский динар 5,6158 5,6144 5,5677 5,597 0,0014 0,0481 0,0188 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0045 0 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0201 0,0243 0 0,0001 -0,0041 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1124 0,1124 0,1124 -0,0001 -0,0001 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4203 0,4204 0,4187 0,4188 -0,0001 0,0016 0,0015 1 мексиканский песо 0,0847 0,0842 0,0855 0,0901 0,0005 -0,0008 -0,0054 1 молдавская лея 0,0979 0,0974 0,0985 0,0961 0,0005 -0,0006 0,0018 1 египетский фунт 0,1079 0,108 0,1081 0,1078 -0,0001 -0,0002 0,0001 1 норвежская крона 0,1986 0,1987 0,1964 0,1876 -0,0001 0,0022 0,0110 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0178 0 0 -0,0016 1 польский злотый 0,4547 0,4543 0,4603 0,4403 0,0004 -0,0056 0,0144 1 сингапурский доллар 1,2825 1,2806 1,2795 1,2557 0,0019 0,0030 0,0268 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,453 0,4531 0 0,0002 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4499 2,451 2,4485 2,341 -0,0011 0,0014 0,1089 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0604 0,0565 0 0,0003 0,0042 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1754 0 0,0002 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0604 0,0604 0,0599 0,0693 0 0,0005 -0,0089 100 японских иен 1,6391 1,6388 1,6415 1,5581 0,0003 -0,0024 0,0810 1 новозеландский доллар 1,2285 1,2219 1,2079 1,1182 0,0066 0,0206 0,1103

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni