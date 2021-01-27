В Азербайджане в системе мгновенных платежей внедрена функция оплаты посредством QR-кода

БАКУ /Trend/ - В системе мгновенных платежей запущена функция оплаты посредством QR-кода.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в рамках государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы, утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 26 сентября 2018 года, в целях обеспечения возможности полного завершения взаиморасчетов между физическими лицами, бизнес-структурами и государственными органами в режиме 24/7, в октябре 2020 года была введена в эксплуатацию созданная Центробанком система мгновенных платежей в режиме реального времени.

На текущем этапе проекта было введено в эксплуатацию мобильное приложение AniPay. Через это приложение физические лица могут осуществлять переводы со своих банковских счетов, платежи по государственным органам, коммунальным услугам, операторам связи и другим предприятиям массового обслуживания, интегрированным в “платежный портал правительства”, а также проводить операции по запросам средств и возврату денежных средств между физическими лицами.

Также благодаря запущенному мобильному приложению системы, при участии компании “NBA Technologies International” и ОАО “Международный банк Азербайджана”, выбранных в качестве пилотных операторов электронных денежных средств, официально зарегистрированных Государственной налоговой службой, в сети супермаркетов Neptun по городу Баку и Абшеронскому району была создана возможность оплаты товаров с помощью QR-кода в удобной и безопасной форме.

Решение QR-код, используемое на платформе системы мгновенных платежей, является инновационным способом безналичной оплаты. Преимущества этого способа оплаты заключаются в том, что оплата производится напрямую через банковские счета, а стоимость приобретенных товаров осуществляется через мобильные устройства без использования платежной карты. В особенности в условиях пандемии QR-код считается эффективным платежным решением для осуществления повседневных платежей в безопасной форме без физического контакта. Использование платежного решения QR-код также создает благоприятные условия для предпринимателей. Таким образом, принятая сумма платежа отражается в реальном режиме на банковском счете хозяйствующего субъекта, что позволяет более эффективно и оперативно использовать эти средства. Все банки, интегрированные в данную систему, получили возможность осуществлять безналичные платежи, применяя в своих мобильных приложениях платежный QR-код.

Отметим, что в настоящее время в данную платформу интегрированы 18 банков, Агентство государственного казначейства министерства финансов Азербайджана и ООО "Азерпочт" и продолжается работа по расширению охвата системы, увеличению ассортимента цифровых решений, предоставляемых пользователям и по увеличению безналичных платежей с помощью платежного решения QR-код.

(Автор: Зейни Джафаров)