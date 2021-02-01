Стартовала деятельность Центра развития регионального потенциала по Кавказу и Центральной Азии при МВФ

БАКУ /Trend/ - Приступил к работе Центр развития регионального потенциала по Кавказу, Центральной Азии и Монголии при Международном валютном фонде (МВФ).

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на МВФ, Центр, созданный для стран-членов (Азербайджан, Грузия, Армения, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), будет работать в виртуальном режиме.

Одними из основных функций Центра развития станут макроэкономический анализ статистических данных и исследования по проведению фискальной и монетарной политики в указанном регионе.

Напомним, что Центр развития регионального потенциала по Кавказу, Центральной Азии и Монголии при МВФ является новейшим дополнением к глобальной сети МВФ, состоящей в настоящее время из 17 региональных центров развития потенциала. 28 января прошлого года были одобрены запуск Центра с 1 февраля 2021 года, а также программа работы на ближайший период.

(Автор: Зейни Джафаров)

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