Налоговая служба Азербайджана в период пандемии оказала финподдержку на сумму свыше 358 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В период пандемии Государственной налоговой службой Азербайджана была оказана финподдержка наемным работникам в областях, пострадавших от пандемии, на сумму 246 миллионов манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend с онлайн-конференции на тему "Налоговая система в постпандемический период”, сказал заместитель руководителя Государственной налоговой службы, и.о. руководителя Службы Орхан Назарли.

По его словам, финансовая поддержка частным (микро) предпринимателям в период пандемии составила 112,2 миллиона манатов.

«Оказание поддержки предпринимателям направлено на снижение их финансовых потерь, улучшение финансового положения, сохранение рабочих мест. В рамках 1-го этапа выплаты определенной части заработной платы была оказана финподдержка 217,5 тысячи наемных работников, 2-го этапа – 243,3 тысячи наемных работников, 3-го этапа (по 10 районам страны) – 9,3 тысячи наемных работников, 4-го этапа - 174,3 тысячи наемных работников», - сказал Назарли.

Отметим, что сегодня проходит онлайн-конференция на тему "Налоговая система в постпандемический период”. В мероприятии участвуют министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, исполняющий обязанности руководителя Государственной налоговой службы Орхан Назарли, депутаты, эксперты и предприниматели.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva