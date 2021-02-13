Грузия ведет переговоры с ЕС о финансовой помощи на ближайшие семь лет

Грузия ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о финансовой помощи на ближайшие семь лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Newsgeorgia.ge, сообщает МИД Грузии.

Первая встреча состоялась 9 февраля между первым заместителем министра иностранных дел Вахтангом Махароблишвили и послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем. Сегодня переговоры c представителями Евросоюза по этой теме завершаются.

Финансовая помощь ЕС поможет Грузии реализовать проекты и программы в 2021-2027 годах, которые будут сосредоточены на следующих областях: углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (DCFTA), продвижение бизнеса, сельское хозяйство, промышленность, услуги, поддержка малого и среднего бизнеса, защита потребителей и участие женщин в бизнесе.

В 2014-2020 годах финансовая помощь ЕС Грузии составила 750 миллионов евро.