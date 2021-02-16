Рассматривается возможность расширения участия АБР в финансовом секторе Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) обсуждает с Туркменистаном расширение охвата своего сектора, включив в него финансирование малых и средних предприятий (МСП) через местные банки, обучение медсестер и фельдшеров, а также развитие железных дорог, сообщили Trend в АБР.

Отмечается, что планы АБР по расширению упомянутого сектора остаются в стороне от реализации текущего проекта укрепления электросетей и подготовки проекта газопровода ТАПИ.

Говоря о проекте железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан (ТАТ), в АБР отметили, что банк еще не расширил какие-либо инвестиции специально для ТАТ.

"АБР продолжает активно участвовать в обсуждениях со всеми своими развивающимися странами-членами по их приоритетным проектам, в том числе по железным дорогам, и остается открытым для оказания поддержки тем проектам, которые являются экономически жизнеспособными и финансово устойчивыми", - сказали в АБР.

Как ранее сообщили Trend в АБР, банк добился значительного прогресса в реализации проекта укрепления национальной электросети в Туркменистане в 2020 году.

Согласно информации, пандемия COVID-19 повлияла на реализацию бизнес-плана операций АБР в Туркменистане.

Сообщалось также, что в 2020 году АБР предоставил гранты на сумму 480 тысяч долларов для преодоления последствий COVID-19.

"Мы продолжаем поддерживать связь с туркменским правительством, чтобы определить, нужна ли дальнейшая поддержка", - сказали в АБР.

Как отмечается, АБР имеет ряд проектов в стадии разработки, как указано в бизнес-плане.

Бизнес-план АБР для Туркменистана на 2020-2022 годы предусматривает три основных направления поддержки: первое - диверсификация рынка углеводородов и содействие торговле энергоносителями; второе - диверсификация неуглеводородных секторов за счет инвестиций в транспортную инфраструктуру для улучшения связанности рынков и развития частного сектора; третье - информационно-аналитическая работа по диверсификации экономики и реформам, вытекающим из целей развития правительства.

Проект укрепления национальной электросети Туркменистана предусматривает строительство около 1 100 километров новых линий электропередачи 110 киловольт (КВ), 220 кВ и 500 кв; строительство четырех новых подстанций; расширение трех существующих подстанций.

Проект охватит четыре из пяти регионов Туркменистана и поможет создать взаимосвязанную национальную передающую сеть для повышения надежности и энергоэффективности сети.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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