За последние две недели резко возросло число туристических поездок в регионы Азербайджана – эксперт

БАКУ /Trend/ - За последние две недели резко выросло число туристических поездок в регионы Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend эксперт в сфере туризма Фариз Гаджиев.

По его словам, с 25 января, когда в Азербайджане было возобновлено междугороднее сообщение, неуклонно растет число отправляющихся отдыхать в районы. В основном это наблюдается по выходным.

Эксперт уточнил, что большинство туристов посещают Шамахинский, Габалинский, Губинский и Гусарские районы.

"В выходные в пятизвездочных отелях в этих районах почти нет мест. Стоимость проживания в этих отелях осталась стабильной по сравнению с предыдущими годами. В некоторых отелях даже наблюдается падение цен на 10-15%.

Помимо бронирования отелей, резко выросла стоимость посуточной аренды жилья в туристических зонах.

С марта 2020 года такое оживление внутреннего туризма наблюдается впервые. Не исключено, что эта позитивная ситуация продолжится с возрастающей динамикой и в марте. В целом, на сегодня самая активная отрасль нашей туристической индустрии – это внутренний туризм", – добавил Фариз Гаджиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)