Биткоин снижается более чем на 5%
Биткоин после открытия торгов снижался на 5,13%, достигая отметки в $51,363 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk на 06:46 (GMT+4).
По данным на 06:50 (GMT+4), курс биткойна находился на уровне $51,257 тыс. (-5,33%).
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