Манат укрепился к рублю и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0686 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 23 февраля 2021 г.: 22 февраля 2021 г.: 23 января 2021 г.: 23 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0686 2,0608 2,0695 1,8352 0,0078 -0,0009 0,2334 1 российский рубль 0,0229 0,023 0,023 0,0265 -0,0001 -0,0001 -0,0036 1 турецкая лира 0,2422 0,2438 0,2305 0,2784 -0,0016 0,0117 -0,0362 1 австралийский доллар 1,3461 1,3392 1,3171 1,1228 0,0069 0,0290 0,2233 1 аргентинский песо 0,019 0,0191 0,0197 0,0275 -0,0001 -0,0007 -0,0085 1 белорусский рубль 0,654 0,6564 0,6699 0,7711 -0,0024 -0,0159 -0,1171 1 бразильский реал 0,3114 0,3156 0,3172 0,3872 -0,0042 -0,0058 -0,0758 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1161 0,1155 0,1134 0,1125 0,0006 0,0027 0,0036 100 южнокорейских вон 0,1531 0,1535 0,1542 0,141 -0,0004 -0,0011 0,0121 1 чешская крона 0,0799 0,0796 0,0793 0,0732 0,0003 0,0006 0,0067 100 чилийских песо 0,24 0,2401 0,2367 0,2107 -0,0001 0,0033 0,0293 1 китайский юань 0,2632 0,2631 0,2628 0,2418 0,0001 0,0004 0,0214 1 датская крона 0,2782 0,2771 0,2782 0,2457 0,0011 0 0,0325 1 грузинский лари 0,5139 0,5147 0,5153 0,6015 -0,0008 -0,0014 -0,0876 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2183 0 0 0,0010 1 индийская рупия 0,0235 0,0234 0,0233 0,0237 0,0001 0,0002 -0,0002 1 британский фунт стерлингов 2,3928 2,3841 2,3318 2,1921 0,0087 0,0610 0,2007 100 индонезийских рупий 0,012 0,0121 0,0121 0,0124 -0,0001 -0,0001 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2055 0,2056 0,2055 0,1733 -0,0001 0 0,0322 1 швейцарский франк 1,8979 1,8943 1,921 1,7293 0,0036 -0,0231 0,1686 1 израильский шекель 0,5202 0,5194 0,5192 0,4962 0,0008 0,0010 0,0240 1 канадский доллар 1,35 1,3488 1,3424 1,283 0,0012 0,0076 0,0670 1 кувейтский динар 5,6165 5,6198 5,6142 5,5628 -0,0033 0,0023 0,0537 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0045 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0201 0,0203 0,0202 0,0243 -0,0002 -0,0001 -0,0042 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1124 0,1125 0,1124 0,0001 0 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4207 0,4208 0,4211 0,4055 -0,0001 -0,0004 0,0152 1 мексиканский песо 0,0821 0,0828 0,086 0,09 -0,0007 -0,0039 -0,0079 1 молдавская лея 0,0973 0,0972 0,0972 0,0956 0,0001 0,0001 0,0017 1 египетский фунт 0,1084 0,1086 0,1081 0,1092 -0,0002 0,0003 -0,0008 1 норвежская крона 0,2008 0,2012 0,2019 0,1824 -0,0004 -0,0011 0,0184 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0178 0 -0,0001 -0,0017 1 польский злотый 0,4601 0,4599 0,4567 0,429 0,0002 0,0034 0,0311 1 сингапурский доллар 1,2875 1,2846 1,2839 1,2147 0,0029 0,0036 0,0728 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4532 0 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4522 2,453 2,4523 2,3148 -0,0008 -0,0001 0,1374 1 тайваньский доллар 0,061 0,0609 0,0607 0,056 0,0001 0,0003 0,0050 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1754 0 -0,0001 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,061 0,061 0,0602 0,0696 0 0,0008 -0,0086 100 японских иен 1,6184 1,6095 1,6415 1,5183 0,0089 -0,0231 0,1001 1 новозеландский доллар 1,2444 1,2424 1,2231 1,073 0,0020 0,0213 0,1714

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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