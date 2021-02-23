Манат укрепился к рублю и лире

Финансы 23 февраля 2021 09:42 (UTC+04:00)
Манат укрепился к рублю и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0686 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

23 февраля 2021 г.:

22 февраля 2021 г.:

23 января 2021 г.:

23 февраля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0686

2,0608

2,0695

1,8352

0,0078

-0,0009

0,2334

1 российский рубль

0,0229

0,023

0,023

0,0265

-0,0001

-0,0001

-0,0036

1 турецкая лира

0,2422

0,2438

0,2305

0,2784

-0,0016

0,0117

-0,0362

1 австралийский доллар

1,3461

1,3392

1,3171

1,1228

0,0069

0,0290

0,2233

1 аргентинский песо

0,019

0,0191

0,0197

0,0275

-0,0001

-0,0007

-0,0085

1 белорусский рубль

0,654

0,6564

0,6699

0,7711

-0,0024

-0,0159

-0,1171

1 бразильский реал

0,3114

0,3156

0,3172

0,3872

-0,0042

-0,0058

-0,0758

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1161

0,1155

0,1134

0,1125

0,0006

0,0027

0,0036

100 южнокорейских вон

0,1531

0,1535

0,1542

0,141

-0,0004

-0,0011

0,0121

1 чешская крона

0,0799

0,0796

0,0793

0,0732

0,0003

0,0006

0,0067

100 чилийских песо

0,24

0,2401

0,2367

0,2107

-0,0001

0,0033

0,0293

1 китайский юань

0,2632

0,2631

0,2628

0,2418

0,0001

0,0004

0,0214

1 датская крона

0,2782

0,2771

0,2782

0,2457

0,0011

0

0,0325

1 грузинский лари

0,5139

0,5147

0,5153

0,6015

-0,0008

-0,0014

-0,0876

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2183

0

0

0,0010

1 индийская рупия

0,0235

0,0234

0,0233

0,0237

0,0001

0,0002

-0,0002

1 британский фунт стерлингов

2,3928

2,3841

2,3318

2,1921

0,0087

0,0610

0,2007

100 индонезийских рупий

0,012

0,0121

0,0121

0,0124

-0,0001

-0,0001

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2055

0,2056

0,2055

0,1733

-0,0001

0

0,0322

1 швейцарский франк

1,8979

1,8943

1,921

1,7293

0,0036

-0,0231

0,1686

1 израильский шекель

0,5202

0,5194

0,5192

0,4962

0,0008

0,0010

0,0240

1 канадский доллар

1,35

1,3488

1,3424

1,283

0,0012

0,0076

0,0670

1 кувейтский динар

5,6165

5,6198

5,6142

5,5628

-0,0033

0,0023

0,0537

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0045

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0201

0,0203

0,0202

0,0243

-0,0002

-0,0001

-0,0042

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1124

0,1125

0,1124

0,0001

0

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4207

0,4208

0,4211

0,4055

-0,0001

-0,0004

0,0152

1 мексиканский песо

0,0821

0,0828

0,086

0,09

-0,0007

-0,0039

-0,0079

1 молдавская лея

0,0973

0,0972

0,0972

0,0956

0,0001

0,0001

0,0017

1 египетский фунт

0,1084

0,1086

0,1081

0,1092

-0,0002

0,0003

-0,0008

1 норвежская крона

0,2008

0,2012

0,2019

0,1824

-0,0004

-0,0011

0,0184

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0162

0,0178

0

-0,0001

-0,0017

1 польский злотый

0,4601

0,4599

0,4567

0,429

0,0002

0,0034

0,0311

1 сингапурский доллар

1,2875

1,2846

1,2839

1,2147

0,0029

0,0036

0,0728

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4532

0

0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4522

2,453

2,4523

2,3148

-0,0008

-0,0001

0,1374

1 тайваньский доллар

0,061

0,0609

0,0607

0,056

0,0001

0,0003

0,0050

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1506

0,1754

0

-0,0001

-0,0249

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,061

0,061

0,0602

0,0696

0

0,0008

-0,0086

100 японских иен

1,6184

1,6095

1,6415

1,5183

0,0089

-0,0231

0,1001

1 новозеландский доллар

1,2444

1,2424

1,2231

1,073

0,0020

0,0213

0,1714

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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