Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

Финансы 2 марта 2021 09:47 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе марта установлен на уровне 1,7 и 2,044 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

02 марта 2021 г.:

01 марта 2021 г.:

02 февраля 2021 г.:

02 марта 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,044

2,0531

2,0539

1,8784

-0,0091

-0,0099

0,1656

1 российский рубль

0,0229

0,0229

0,0224

0,0254

0

0,0005

-0,0025

1 турецкая лира

0,233

0,2296

0,2366

0,2735

0,0034

-0,0036

-0,0405

1 австралийский доллар

1,3198

1,3162

1,2964

1,1083

0,0036

0,0234

0,2115

1 аргентинский песо

0,0189

0,0189

0,0194

0,0273

0

-0,0005

-0,0084

1 белорусский рубль

0,6534

0,6523

0,6486

0,7604

0,0011

0,0048

-0,1070

1 бразильский реал

0,3017

0,3034

0,3122

0,3801

-0,0017

-0,0105

-0,0784

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1131

0,113

0,1132

0,1087

0,0001

-0,0001

0,0044

100 южнокорейских вон

0,1514

0,1515

0,1524

0,142

-0,0001

-0,0010

0,0094

1 чешская крона

0,078

0,0785

0,0792

0,0738

-0,0005

-0,0012

0,0042

100 чилийских песо

0,2354

0,2344

0,2308

0,2071

0,0010

0,0046

0,0283

1 китайский юань

0,2627

0,263

0,2631

0,2439

-0,0003

-0,0004

0,0188

1 датская крона

0,2749

0,2761

0,2762

0,2514

-0,0012

-0,0013

0,0235

1 грузинский лари

0,5122

0,512

0,5147

0,6116

0,0002

-0,0025

-0,0994

1 гонконгский доллар

0,2191

0,2192

0,2193

0,2184

-0,0001

-0,0002

0,0007

1 индийская рупия

0,0232

0,023

0,0233

0,0235

0,0002

-0,0001

-0,0003

1 британский фунт стерлингов

2,3606

2,3751

2,3276

2,18

-0,0145

0,0330

0,1806

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0119

0,0121

0,0118

0

-0,0002

0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2012

0,2017

0,2021

0,1774

-0,0005

-0,0009

0,0238

1 швейцарский франк

1,8564

1,8709

1,8968

1,7633

-0,0145

-0,0404

0,0931

1 израильский шекель

0,5154

0,5136

0,5161

0,4898

0,0018

-0,0007

0,0256

1 канадский доллар

1,3415

1,3378

1,3253

1,2736

0,0037

0,0162

0,0679

1 кувейтский динар

5,6142

5,6121

5,6132

5,545

0,0021

0,0010

0,0692

1 казахский тенге

0,004

0,0041

0,004

0,0045

-0,0001

0

-0,0005

1 киргизский сом

0,02

0,0203

0,0202

0,0243

-0,0003

-0,0002

-0,0043

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1123

0,1124

0,1131

0,0001

0

-0,0007

1 малайзийский ринггит

0,4192

0,4193

0,4201

0,4045

-0,0001

-0,0009

0,0147

1 мексиканский песо

0,082

0,0818

0,0838

0,0865

0,0002

-0,0018

-0,0045

1 молдавская лея

0,0972

0,0974

0,0981

0,0963

-0,0002

-0,0009

0,0009

1 египетский фунт

0,1078

0,1083

0,1079

0,1087

-0,0005

-0,0001

-0,0009

1 норвежская крона

0,198

0,1971

0,1985

0,1813

0,0009

-0,0005

0,0167

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0162

0,0178

0

-0,0001

-0,0017

1 польский злотый

0,4507

0,4546

0,4556

0,434

-0,0039

-0,0049

0,0167

1 сингапурский доллар

1,2769

1,2774

1,2773

1,2225

-0,0005

-0,0004

0,0544

1 саудовский риал

0,4532

0,4533

0,4532

0,4531

-0,0001

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4424

2,4468

2,4451

2,3346

-0,0044

-0,0027

0,1078

1 тайваньский доллар

0,0609

0,061

0,0607

0,0566

-0,0001

0,0002

0,0043

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1506

0,1756

0

-0,0001

-0,0251

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0608

0,0608

0,0606

0,0691

0

0,0002

-0,0083

100 японских иен

1,5911

1,595

1,6197

1,5721

-0,0039

-0,0286

0,0190

1 новозеландский доллар

1,2328

1,2353

1,2197

1,0577

-0,0025

0,0131

0,1751

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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