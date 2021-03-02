Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе марта установлен на уровне 1,7 и 2,044 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 02 марта 2021 г.: 01 марта 2021 г.: 02 февраля 2021 г.: 02 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,044 2,0531 2,0539 1,8784 -0,0091 -0,0099 0,1656 1 российский рубль 0,0229 0,0229 0,0224 0,0254 0 0,0005 -0,0025 1 турецкая лира 0,233 0,2296 0,2366 0,2735 0,0034 -0,0036 -0,0405 1 австралийский доллар 1,3198 1,3162 1,2964 1,1083 0,0036 0,0234 0,2115 1 аргентинский песо 0,0189 0,0189 0,0194 0,0273 0 -0,0005 -0,0084 1 белорусский рубль 0,6534 0,6523 0,6486 0,7604 0,0011 0,0048 -0,1070 1 бразильский реал 0,3017 0,3034 0,3122 0,3801 -0,0017 -0,0105 -0,0784 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1131 0,113 0,1132 0,1087 0,0001 -0,0001 0,0044 100 южнокорейских вон 0,1514 0,1515 0,1524 0,142 -0,0001 -0,0010 0,0094 1 чешская крона 0,078 0,0785 0,0792 0,0738 -0,0005 -0,0012 0,0042 100 чилийских песо 0,2354 0,2344 0,2308 0,2071 0,0010 0,0046 0,0283 1 китайский юань 0,2627 0,263 0,2631 0,2439 -0,0003 -0,0004 0,0188 1 датская крона 0,2749 0,2761 0,2762 0,2514 -0,0012 -0,0013 0,0235 1 грузинский лари 0,5122 0,512 0,5147 0,6116 0,0002 -0,0025 -0,0994 1 гонконгский доллар 0,2191 0,2192 0,2193 0,2184 -0,0001 -0,0002 0,0007 1 индийская рупия 0,0232 0,023 0,0233 0,0235 0,0002 -0,0001 -0,0003 1 британский фунт стерлингов 2,3606 2,3751 2,3276 2,18 -0,0145 0,0330 0,1806 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0121 0,0118 0 -0,0002 0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2012 0,2017 0,2021 0,1774 -0,0005 -0,0009 0,0238 1 швейцарский франк 1,8564 1,8709 1,8968 1,7633 -0,0145 -0,0404 0,0931 1 израильский шекель 0,5154 0,5136 0,5161 0,4898 0,0018 -0,0007 0,0256 1 канадский доллар 1,3415 1,3378 1,3253 1,2736 0,0037 0,0162 0,0679 1 кувейтский динар 5,6142 5,6121 5,6132 5,545 0,0021 0,0010 0,0692 1 казахский тенге 0,004 0,0041 0,004 0,0045 -0,0001 0 -0,0005 1 киргизский сом 0,02 0,0203 0,0202 0,0243 -0,0003 -0,0002 -0,0043 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1123 0,1124 0,1131 0,0001 0 -0,0007 1 малайзийский ринггит 0,4192 0,4193 0,4201 0,4045 -0,0001 -0,0009 0,0147 1 мексиканский песо 0,082 0,0818 0,0838 0,0865 0,0002 -0,0018 -0,0045 1 молдавская лея 0,0972 0,0974 0,0981 0,0963 -0,0002 -0,0009 0,0009 1 египетский фунт 0,1078 0,1083 0,1079 0,1087 -0,0005 -0,0001 -0,0009 1 норвежская крона 0,198 0,1971 0,1985 0,1813 0,0009 -0,0005 0,0167 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0178 0 -0,0001 -0,0017 1 польский злотый 0,4507 0,4546 0,4556 0,434 -0,0039 -0,0049 0,0167 1 сингапурский доллар 1,2769 1,2774 1,2773 1,2225 -0,0005 -0,0004 0,0544 1 саудовский риал 0,4532 0,4533 0,4532 0,4531 -0,0001 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4424 2,4468 2,4451 2,3346 -0,0044 -0,0027 0,1078 1 тайваньский доллар 0,0609 0,061 0,0607 0,0566 -0,0001 0,0002 0,0043 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1756 0 -0,0001 -0,0251 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0608 0,0608 0,0606 0,0691 0 0,0002 -0,0083 100 японских иен 1,5911 1,595 1,6197 1,5721 -0,0039 -0,0286 0,0190 1 новозеландский доллар 1,2328 1,2353 1,2197 1,0577 -0,0025 0,0131 0,1751

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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