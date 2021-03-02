Манат укрепился к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе марта установлен на уровне 1,7 и 2,044 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
02 марта 2021 г.:
|
01 марта 2021 г.:
|
02 февраля 2021 г.:
|
02 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,044
|
2,0531
|
2,0539
|
1,8784
|
-0,0091
|
-0,0099
|
0,1656
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0224
|
0,0254
|
0
|
0,0005
|
-0,0025
|
1 турецкая лира
|
0,233
|
0,2296
|
0,2366
|
0,2735
|
0,0034
|
-0,0036
|
-0,0405
|
1 австралийский доллар
|
1,3198
|
1,3162
|
1,2964
|
1,1083
|
0,0036
|
0,0234
|
0,2115
|
1 аргентинский песо
|
0,0189
|
0,0189
|
0,0194
|
0,0273
|
0
|
-0,0005
|
-0,0084
|
1 белорусский рубль
|
0,6534
|
0,6523
|
0,6486
|
0,7604
|
0,0011
|
0,0048
|
-0,1070
|
1 бразильский реал
|
0,3017
|
0,3034
|
0,3122
|
0,3801
|
-0,0017
|
-0,0105
|
-0,0784
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1131
|
0,113
|
0,1132
|
0,1087
|
0,0001
|
-0,0001
|
0,0044
|
100 южнокорейских вон
|
0,1514
|
0,1515
|
0,1524
|
0,142
|
-0,0001
|
-0,0010
|
0,0094
|
1 чешская крона
|
0,078
|
0,0785
|
0,0792
|
0,0738
|
-0,0005
|
-0,0012
|
0,0042
|
100 чилийских песо
|
0,2354
|
0,2344
|
0,2308
|
0,2071
|
0,0010
|
0,0046
|
0,0283
|
1 китайский юань
|
0,2627
|
0,263
|
0,2631
|
0,2439
|
-0,0003
|
-0,0004
|
0,0188
|
1 датская крона
|
0,2749
|
0,2761
|
0,2762
|
0,2514
|
-0,0012
|
-0,0013
|
0,0235
|
1 грузинский лари
|
0,5122
|
0,512
|
0,5147
|
0,6116
|
0,0002
|
-0,0025
|
-0,0994
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
0,2192
|
0,2193
|
0,2184
|
-0,0001
|
-0,0002
|
0,0007
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,023
|
0,0233
|
0,0235
|
0,0002
|
-0,0001
|
-0,0003
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3606
|
2,3751
|
2,3276
|
2,18
|
-0,0145
|
0,0330
|
0,1806
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0121
|
0,0118
|
0
|
-0,0002
|
0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2012
|
0,2017
|
0,2021
|
0,1774
|
-0,0005
|
-0,0009
|
0,0238
|
1 швейцарский франк
|
1,8564
|
1,8709
|
1,8968
|
1,7633
|
-0,0145
|
-0,0404
|
0,0931
|
1 израильский шекель
|
0,5154
|
0,5136
|
0,5161
|
0,4898
|
0,0018
|
-0,0007
|
0,0256
|
1 канадский доллар
|
1,3415
|
1,3378
|
1,3253
|
1,2736
|
0,0037
|
0,0162
|
0,0679
|
1 кувейтский динар
|
5,6142
|
5,6121
|
5,6132
|
5,545
|
0,0021
|
0,0010
|
0,0692
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,0041
|
0,004
|
0,0045
|
-0,0001
|
0
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,0203
|
0,0202
|
0,0243
|
-0,0003
|
-0,0002
|
-0,0043
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1123
|
0,1124
|
0,1131
|
0,0001
|
0
|
-0,0007
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4192
|
0,4193
|
0,4201
|
0,4045
|
-0,0001
|
-0,0009
|
0,0147
|
1 мексиканский песо
|
0,082
|
0,0818
|
0,0838
|
0,0865
|
0,0002
|
-0,0018
|
-0,0045
|
1 молдавская лея
|
0,0972
|
0,0974
|
0,0981
|
0,0963
|
-0,0002
|
-0,0009
|
0,0009
|
1 египетский фунт
|
0,1078
|
0,1083
|
0,1079
|
0,1087
|
-0,0005
|
-0,0001
|
-0,0009
|
1 норвежская крона
|
0,198
|
0,1971
|
0,1985
|
0,1813
|
0,0009
|
-0,0005
|
0,0167
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4507
|
0,4546
|
0,4556
|
0,434
|
-0,0039
|
-0,0049
|
0,0167
|
1 сингапурский доллар
|
1,2769
|
1,2774
|
1,2773
|
1,2225
|
-0,0005
|
-0,0004
|
0,0544
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4531
|
-0,0001
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4424
|
2,4468
|
2,4451
|
2,3346
|
-0,0044
|
-0,0027
|
0,1078
|
1 тайваньский доллар
|
0,0609
|
0,061
|
0,0607
|
0,0566
|
-0,0001
|
0,0002
|
0,0043
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1756
|
0
|
-0,0001
|
-0,0251
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0608
|
0,0608
|
0,0606
|
0,0691
|
0
|
0,0002
|
-0,0083
|
100 японских иен
|
1,5911
|
1,595
|
1,6197
|
1,5721
|
-0,0039
|
-0,0286
|
0,0190
|
1 новозеландский доллар
|
1,2328
|
1,2353
|
1,2197
|
1,0577
|
-0,0025
|
0,0131
|
0,1751
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni