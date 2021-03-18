В ООН прогнозируют рост мировой экономики на 4,7% в 2021 году

Рост мировой экономики в 2021 году может составить 4,7% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз содержится в опубликованном в четверг в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мировая экономика, как ожидается, вырастет в этом году на 4,7%", - говорится в исследовании. Его авторы напоминают, что эти цифры выше прогнозов на 2021 год, о которых шла речь в сентябре (4,3%). Улучшение ожиданий, по их словам, "объясняется более сильным восстановлением в Соединенных Штатах", где отмечен "прогресс в применении вакцин [от коронавируса]" и недавно объявлено о мерах стимулирования экономики в объеме $1,9 трлн.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, к концу 2021 года мировая экономика не досчитается более $10 трлн, которые она могла бы получить при сохранении тенденций роста, имевших место в мире до пандемии коронавируса.

Авторы доклада обращают внимание на сохраняющуюся "слабость многостороннего сотрудничества" в мире и отсутствие желания "заниматься проблемами неравенства", что ухудшает перспективы успешного развития. "Без смены курса несбалансированное восстановление, уязвимость к новым потрясениям и отсутствие безопасности станут для многих новой нормальностью", - считают в ЮНКТАД.